Há mais de 20 anos, pizzaria atrai público ao bairro

Parte da cultura porto-alegrense há mais de duas décadas, a Nono Ludovico é um dos clássicos restaurantes da cidade. O negócio surgiu em 2001, quando Paulo e Suzana Dalpian decidiram apostar no bairro onde moravam para abrir o próprio negócio. O empreendimento não foi o primeiro do casal, mas, com certeza, o que rendeu mais frutos, já que o espaço segue sendo um ponto tradicional para os amantes da pizza.

A administradora e filha dos sócios, Letícia Dalpian, lembra que a ideia surgiu quando seus pais perceberam a falta de pizzarias com rodízio na região. "Eles sempre tiveram muita vontade de ter o próprio negócio, notaram essa falta de um rodízio de boa qualidade e foram atrás para proporcionar, para mim e para a minha irmã, um futuro melhor", declara.

Prestes a completar 22 anos de operação, a Nono Ludovico acompanhou o crescimento e as mudanças do Petrópolis, com surgimento de comércios de diversos segmentos. "Temos certeza que a Nono não só participou, como também contribuiu para o crescimento da região e para a chegada de novos pontos comerciais", garante Letícia, que cresceu na região. "Temos muito carinho pelo bairro, além de ser onde está a nossa empresa, crescemos e moramos aqui por muitos anos", acrescenta.

Letícia também ressalta que, tanto ela quanto a irmã Paula, sempre trabalharam com os pais no dia a dia do negócio. "Crescemos dentro do restaurante, participamos desde pequenas do caminho que nossos pais trilharam para chegar até aqui. Ver o carinho que o pessoal tem com a nossa empresa nos traz muita alegria e gratidão. É a certeza que estamos no caminho certo e que nosso nono deve estar muito feliz com essa demonstração de carinho", acredita.

Com foco na culinária italiana, o espaço conta com mais de 40 opções de sabores, desde os clássicos, como marguerita e calabresa, até os mais diferenciados, como javali ao molho de vodka, pato com molho de laranja e lula ao molho de champagne. O restaurante também dispõe de rodízio vegetariano, além das massas recheadas, calzones, vinhos e cervejas artesanais.

O rodízio custa R$116,90 por pessoa, e o horário de funcionamento é de segunda à domingo, das 19h às 22h30min. Para quem optar pela tele-entrega, o horário é das 17h às 22h30min.