Acreditando no potencial do bairro, casal abre segunda operação no Petrópolis

Com sete anos de estrada empreendendo no Petrópolis, Tiago Cauduro Sosa e Manuela Marinello comandam duas operações no bairro: o Armazém do Parque, cafeteria e bistrô, e o pub Urban Bar. Os negócios ficam um ao lado do outro, na esquina da rua Jaime Teles com a avenida Nilópolis.

Tiago, que também reside no bairro, conta que o Armazém foi aberto em 2015 e o pub em 2020. "Nós escolhemos trazer nosso empreendimento para cá muito por causa do ponto em si. Não tinha nada de padaria, mercado ou restaurante na proximidade, esse foi um dos motivos. E também por morarmos próximo daqui, o deslocamento é muito fácil para a gente" afirma o empreendedor.

O Urban Bar abriu durante a pandemia e funciona de segunda a sábado das 17h à meia-noite. "Esse foi o tempo mais difícil para nós aqui no bairro. No pub, fazemos casamentos, aniversários e formaturas. No Armazém, por ter mais tempo de operação e oferecer mais serviços, nós temos um fluxo constante de pessoas. Se eu não tivesse apostado nesses vários públicos, teríamos quebrado", acredita Tiago.

Com serviços de cafeteria e bistrô, o Armazém da Praça, que funciona de segunda a sábado, das 7h30min às 20h e aos domingos, das 11h às 19h, procura oferecer comida caseira e preços em conta, além de eventos especiais. "Tu precisas oferecer o teu serviço e trabalhar para isso. Hoje, cerca de 150 pessoas comem aqui diariamente e o preço médio que uma pessoa paga no almoço é R$ 23,00. Estamos sempre inovando, todo ano tem coisas diferentes, como o Chá da Tarde nas terças e sextas, das 16h às 19h. Quem quiser saber mais pode seguir a gente no Instagram (@armazempraca)", relata.

Sobre como é operar dois negócios no bairro, Tiago conta que, depois de sete anos, muita coisa mudou.

"Hoje, já tem muitos outros empreendimentos aqui por perto, não vejo mais isso como competição porque saímos da zona de conforto. Aqui no bairro, muitas vezes, algumas pessoas colocam um negócio achando que os moradores tem um grande poder aquisitivo, mas não é bem assim. Tem os dois públicos e a gente tenta sempre fazer um valor justo", afirma.

Contando com cerca de 15 colaboradores no Armazém e sete no pub, Tiago acredita que existem vários benefícios de ter os dois negócios tão próximos, em um espaço com cerca de 300m² ao todo. "Nosso problema aqui no Armazém era não ter tanto espaço para estoque. Agora, temos bastante espaço e fazemos todos os alimentos possíveis aqui na casa", diz.

Sobre o futuro do bairro Tiago é otimista. "É nítido que o Petrópolis vem crescendo e a tendência é só aumentar, tanto de negócios quanto de pessoas, muitas casas estão virando edifícios. A localização também é muito boa, é próxima de tudo. Acredito que a questão da segurança ainda é algo que precisa melhorar, aqui é um local com pouco monitoramento", comenta.

Com espaço para acomodar até 120 pessoas, o Urban Bar pode ser alugado para festas, como casamentos e formaturas, além de ter programações musicais, como roda de samba e de pagode.

"Nós trabalhamos bastante com versatilidade no espaço, até porque é o conceito de ser algo mais urbano e moderno. Como nós trabalhamos de noite no Urban, aproveitamos a cozinha para fazer a parte da confeitaria lá do Armazém. Não desperdiçamos nenhum espaço", garante Tiago sobre a gestão do negócio.