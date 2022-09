Pizzaria estilo napoletana em meio a árvores é comandada por trio de amigos

É em um pátio de um típico casarão do bairro Petrópolis que funciona a Osteria Trinittà, pizzaria no estilo napoletana que abriu em 2021. A operação é comandada pelos amigos Melissa Schroeder, Karin Santos e Rodrigo Motta, que mudaram de carreira em função da pandemia. O trio encontrou na gastronomia - e no bairro - uma oportunidade de recomeçar.

Da produção de eventos a trabalho com bandas, todos os sócios atuavam em segmentos que foram impactados pela pandemia. Segundo eles, a alternativa foi pensar em um negócio para tocarem juntos. Melissa já havia, há alguns anos, comandado uma operação de delivery de pizzas no mesmo ponto. Assim, começaram a planejar a criação da Osteria, que fica em um pátio no número 189 da rua Prof. Ivo Corseuil. A escolha pela pizza napoletana foi pelos estudos de Rodrigo, que mergulhou na gastronomia durante o isolamento social. "Quis encontrar uma receita diferente da tradicional com alguns toques locais. Temos um cardápio enxuto, com 12 sabores, e sempre com insumos de primeira qualidade, muita coisa da Itália mesmo", conta Rodrigo sobre a concepção do cardápio.

O trio, que mora no bairro, garante que a relação com a região fez parte da essência do negócio. "Vivemos muito a obra, estávamos aqui no dia a dia, de manhã até a noite, e os vizinhos acompanhando. Logo que inauguramos, o que mais ouvíamos eram as pessoas comemorando a abertura", lembra Melissa sobre o espaço, composto pelas mesas no pátio e por um pequeno espaço interno, onde funciona a cozinha. "Depois de dois anos de todo mundo muito em casa, optamos por um espaço simples, mas que tem tudo aquilo que nos demos conta que precisávamos: o verde, a terra, um produto bom, alguém que te atenda bem. Quando olhamos para esse espaço, para as árvores, sabemos que é no Petrópolis", acredita Karin.

As características do bairro, percebem os empreendedores, têm mudado nos últimos anos com a chegada de novos moradores. No entanto, a região preserva alguns pontos importantes para quem comanda negócios por lá, como o fluxo de pedestres nas ruas. "O bairro Petrópolis ainda tem muita gente caminhando na rua, que sai para passear e acaba nos conhecendo assim", conta Rodrigo. "Nos últimos 10 anos, deu uma mexida no bairro, principalmente esse miolinho onde estamos. Temos muitos prédios novos, muita gente vindo morar no bairro, tem um pessoal bem mais jovem", percebe Melissa.

O carro-chefe do cardápio, conta o trio, é a pizza rural, que é feita com tomate cereja, mussarela de leite de búfala, creme de tomate seco, parmesão, manjericão e raspas de limão siciliano e custa R$ 60,00. Outro destaque segundo os sócios é a pizza de chocolate, cuja massa é feita com cacau. Para fortalecer a economia do bairro, os sócios priorizam empreendedores da região na hora de comprar os insumos. "Moramos os três aqui perto, grande parte das compras fazemos na rua de trás, zelamos pelo entorno. Acreditamos que a gente crescendo, tudo cresce junto. Estar na rua, ocupar espaços, é um bem para que exista vida no bairro", percebe Karin.

Operando de quarta-feira a domingo, das 17h30min às 22h30min, e aos fins de semana também no almoço, das 12h às 15h, o negócio já se prepara para expansão, mas sem abrir mão de suas raízes. "Esse ambiente ficou pequeno, então estamos procurando um outro ponto no bairro para expandir", revela Rodrigo. "O nosso momento é de pensar como crescer, mas entendemos que o bairro faz parte do que nos tornamos. Não só pelos clientes que estão no entorno, mas pela história que tem aqui", garante Karin.