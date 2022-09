Curadoria gastronômica de luxo é aposta de executivo

Inspirada nas pequenas ilhas de areia e corais da Polinésia, a Motu Fancy Food completou um ano de operação em Porto Alegre. A plataforma de gastronomia busca reunir produtos de alto padrão em um único lugar, trazendo comodidade para os clientes do bairro Petrópolis.

Luiz Tegon é o idealizador e dono da marca. Administrador e carioca de coração, o empresário passou mais de 15 anos trabalhando na indústria de máquinas e se mudou para a capital gaúcha em 2009, com a missão de tornar a antiga empresa em um negócio internacional. "Viajava uns 20 dias por mês, tinha uma rotina muito pesada de cinco países por semana, então era todo dia em um hotel", comenta.

O empreendedor afirma que, depois de algumas mudanças na empresa, ele perdeu o gosto pela profissão e decidiu tirar férias para aproveitar o tempo com a família e amigos. Seis meses depois, Luiz entendeu que precisava voltar à ativa, mas estava certo que queria apostar em outro segmento, o do varejo. Depois de algumas respostas negativas, pela falta de experiência na área de vendas, o administrador começou a estudar a possibilidade de abrir o próprio negócio. Foi nesse momento que a ideia da Motu Fancy Food surgiu. "Nunca fui empreendedor, sou um executivo que está empreendendo, é diferente", explica.

Luiz comenta que criar a marca foi um processo demorado. Ele mapeou diversos tipos de negócios que foram diretamente impactados pela pandemia para decidir em que setor iria investir, depois disso, conversou com outros empreendedores de Porto Alegre para entender em qual bairro iria construir a loja. A arquitetura e os produtos também precisavam de um conceito especial para dar destaque. Depois de todos esses pontos resolvidos, o negócio abriu as portas em setembro de 2021 na rua Luiz Só, nº 215, no bairro Petrópolis..

O empório oferece cafés e lanches e conta com uma padaria com pães, bolos e doces, mas também vende dezenas de produtos gastronômicos, são cerca de 200 marcas, na maioria nacionais, e 2 mil produtos disponíveis. O bairro Petrópolis foi escolhido pela posição estratégica e por que Luiz acredita no crescimento da região.

O empreendedor explica que toda a mercadoria da loja foi definida após uma pesquisa de quatro meses com os moradores do bairro. Para ele, é importante que a comunidade tenha um ponto que ofereça diversos tipos de artigos. As marcas presentes na Motu também seguem esse conceito. Todos os itens que estão na loja foram sugeridos pelos clientes.

Luiz comemora a boa recepção que o empreendimento teve no bairro. Ele afirma que ter esse contato com as pessoas é o que torna a experiência completa. "Nos fins de semana, já tivemos 2 mil pessoas aqui. Elas passam para dar uma olhada, tomar um café, muitas famílias vêm para cá", diz o empreendedor. A Motu Fancy Food funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 19h30min.