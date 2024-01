Após turbinar fluxo no DC Shopping, Mercado Paralelo abre fast-food e quer estética e academia

O único shopping center na região do Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre, registra elevação de fluxo, após complexo de lazer, com foco em gastronomia, abrir na área e atrair o público ligado a polo de inovação.

Graças ao Mercado Paralelo, aberto em fim de 2021, o DC Shopping teve alta de até 15% no fluxo. Novas operações abrem em fevereiro, e o complexo busca operações de estética e academia para reforçar o mix, avisam os empreendedores.

O faturamento cresceu 5% em 2023 frente a 2022. O número de frequentadores é 15% maior em dias úteis, associado à rotina de trabalho de áreas como o Instituto Caldeira, vizinho do Mercado Paralelo, no mesmo conjunto de prédios que, no passado, foi da tecelagem Renner.

No geral, considerando todos os dias e horários, o movimento é 10% superior, diz a direção do DC Shopping. O complexo de gastronomia tem 20 operações, entre alimentação, conveniência e serviços. No ano passado, Quiero Café e Galeto do Mercado desembarcaram no local.

Em fevereiro, o Cachorro do Bonfa e um serviço de lavagem automotiva vão estrear no local, informa o DC. Além disso, o Mercado Paralelo avisa que tem espaços ociosos e quer serviços de estética feminina e academia.

Marise Mariano, superintendente do shopping, diz, em nota, que a meta é crescer 30% em 2024. "Esses números e planos ambiciosos evidenciam a consolidação do Mercado Paralelo como um destino de referência para gastronomia, entretenimento e eventos na região", ressalta Marise.