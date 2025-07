Iniciativa em Porto Alegre ensina idioma italiano através da gastronomia típica do país

Criada em 2016 por Rosária Anele, a proposta surgiu de uma necessidade notada pela professora. Filha de pai italiano e com anos de experiência dando aulas, Rosária era procurada por pais de alunos que buscavam indicações de cursos do idioma para os filhos. O pedido era tão recorrente que a professora decidiu, por conta própria, suprir a demanda. Assim surgiu a Casa Della Nonna (@casadellanonnapoa), que leva este nome porque o local das aulas é a residência de sua mãe, Angelina Anele de Anele, a nonna. O local especial não é a toa. O intuito é levar as turmas à cozinha da casa para aprenderem enquanto preparam receitas típicas da Itália, visando oferecer uma aprendizagem prática e através do sensorial.

Em 2017, um ano após a abertura do negócio, Rosária decidiu ampliar a iniciativa, mais uma vez atendendo a uma demanda dos pais de seus alunos. “Eles começaram a se interessarem vendo a empolgação dos filhos. Afinal, estar numa casa de avó é um ambiente acolhedor, com muita história, onde quase tudo pode ser feito”, conta a professora que, desde então, passou a abrir turmas para adultos.

Os encontros costumam durar cerca de três horas. A primeira etapa é uma acolhida aos alunos com uma roda de conversa que passa pela história da receita que será preparada no dia, a região de origem, até as características da Itália. Tudo isso é feito com diálogos que alternam entre o italiano e a tradução em português. “Não temos ainda o objetivo de fazer as pessoas saírem fluentes. É sentir a experiência, trazer memórias afetivas e fazer associações com o italiano. O método é comunicativo. Não é nada isolado. É amplo, e aí vamos entrando nas especificidades”, detalha Rosária.



Antes de partir para a cozinha, os alunos fazem a higienização das mãos, retiram os acessórios e vestem um avental e um lenço para a cabeça. Na hora da produção, Rosária detalha cada passo da preparação das receitas em italiano e em português, revisando, de tempos em tempos, se os alunos estão absorvendo o idioma. Entre os períodos de espera para o cozimento ou crescimento das massas, ela explica a função dos ingredientes, e conversa de maneira mais informal, estimulando a interação. Com as crianças, as aulas vão além. “Têm atividades extras, jogos, contamos histórias, fazemos desenhos para essa parte mais gráfica. Muita criação”, ressalta a professora.



A Casa Della Nonna ensina italiano aos alunos através da prática da culinária típica do país SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC

Ligação com a Itália



Rosária morou na Itália e fez cursos de gastronomia no país, ao qual tem uma ligação familiar. “Meu pai veio de lá, de uma cidadezinha chamada Morano Calabro, na Calábria, então sempre estive envolvida com a comunidade”, conta a empreendedora, que explica de onde surgiu a paixão pela cozinha. “Foi por influência da mamma. Nossos almoços aos domingos eram com 20 pessoas, todo mundo fazendo massa, molho”, relembra.

Na Casa Della Nonna, o ano de 2025 é ainda mais especial para os empreendedores e os descendentes de italianos, que compõem a maior parte do público. “É especial pelos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e toda essa história maravilhosa. Sofrida, cheia de desafios, mas também de esperança, determinação e realizações, com grandes resultados”, destaca Rosária.



Além das aulas coletivas feitas na cozinha, a Casa Della Nonna também abriga eventos que queiram contar com esta temática. Já realizaram aniversários de crianças, por exemplo, e há a possibilidade de receber outras atividades privadas. A professora Rosária também dá aulas particulares de italiano de forma online.

Endereço e contato



A Casa Della Nonna fica na rua Botafogo, nº 724, no bairro Menino Deus, região central de Porto Alegre. Ofertas de turmas e outras informações podem ser acessadas pelo contato (51) 99916-6157, no WhatsApp.