Cafeteria de Porto Alegre aposta nos ingredientes orgânicos com equipe 100% feminina

O que acontece quando três amigas se juntam para construir um negócio? No caso da Caroline Silvas, Sophia Corá e Stephania Corá, nasce uma cafeteria feita 100% por mulheres, e tudo começou com um coworking.

A história da Moa Cafeteria tem início em 2018, quando Carol, após se formar em Administração, recebe a oportunidade de assumir um coworking no bairro Menino Deus. O terreno era grande e tinha dois prédios lado a lado, em um funcionava o negócio de trabalho colaborativo, e o outro era um espaço vazio. “Foi quando eu convidei a Stephania para pensarmos um negócio juntas, mais voltado para uma cafeteria com almoço. Conversamos sobre a ideia e chamamos a Sophia para prestar uma consultoria, já que ela é formada em Gastronomia e nós somos administradoras, não tínhamos nenhum conhecimento na área”, explica Carol. Na época, Sophia morava fora do País, mas mesmo assim ajudava as amigas no desenvolvimento do projeto, e quando voltou para o Brasil, virou sócia do negócio.

No início, a ideia das empreendedoras era fazer um ambiente misto, uma mercearia com café e bistrô, porque o negócio atendia os clientes do coworking, mas com o passar do tempo, o empreendimento foi recebendo algumas mudanças e se transformando em uma cafeteria. “Nesse momento estourou a pandemia, ficamos um ano e meio com um almoço legal, uma cafeteria, uma lojinha com um vinho, azeite, uma pegada mais caseira e algo bem pequeno mesmo, tinha um brunch, até hoje temos, mas antes era mais forte”, comenta Sophia. Em 2020, elas fecharam por conta das restrições da pandemia e ficaram apenas com a tele-entrega de almoço. No início de 2021, as sócias abriram a segunda loja no bairro Bom Fim, mas fecharam um tempo depois.

Com o coworking fechado por conta da Covid-19, e buscando formas de sair do Meninos Deus, as sócias começaram a estudar a possibilidade de levar a Moa para o Centro. “Sempre tivemos essa expectativa, mas tínhamos receio também, porque fazer uma mudança exige muito, é fazer o teu negócio meio que do zero, claro que tu ainda tem teus clientes, mas aqueles que estavam lá não vão vir sempre”, diz Carol, que define o espaço em que estão agora como um grande achado. “Eu fazia as teles da Moa no início, de carro, e tinha uma entrega aqui na Duque de Caxias e vi essa casa, vi que tinha uma placa, voltei e tirei foto da fachada, me chamou muita atenção, mas foi na curiosidade mesmo”, afirma a sócia.

Em 2022, a Moa Cafeteria abre oficialmente na rua Duque de Caxias, nº 687, com uma equipe formada apenas por mulheres. “Costumamos falar que isso aconteceu meio que sem querer, começou com nós três e outras mulheres foram chegando, no início não tinha essa proposta de ser uma equipe só de mulheres, mas foi acontecendo, muitas mandavam o currículo justamente porque sabiam que a equipe era feminina e se sentiam mais confortáveis em trabalhar aqui, aí começamos a usar a frase ‘feita por mulheres’ e foi indo”, explica Sophia. As sócias contam que receberam muitos relatos de meninas que não eram respeitadas no trabalho, ou que sofreram algum tipo de assédio e, a partir disso, a equipe ser formada apenas por mulheres passou a ser um ideal da marca. “A gente abraçou essa história, as meninas que são mães, a gente compreende como é, foram várias conquistas que foram feitas em pró das mulheres, que foi crescendo naturalmente, as mulheres começaram a se identificar com nosso negócio ”, diz Stephania.

Outro pilar da Moa é a sustentabilidade. Todos os produtos são feitos na casa e a maior parte dos ingredientes são orgânicos. As sócias fazem feira duas vezes por semana e priorizam a agricultura familiar. Operando de segunda-feira a sábado, do meio-dia às 20h, o lugar oferece cafeteria e almoços.