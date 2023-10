Inspirado no Uruguai, novo bar ocupa antigo ponto do Botequim da Alcides no bairro Santa Cecília

Moa Cafeteria, foi além e abriu seu segundo negócio. Desta vez, Sophia voa solo no comando do Tú Bar, espaço que inaugura nesta terça-feira (24) e busca homenagear a cultura e a gastronomia uruguaia. Com mais de cinco anos de experiência no empreendedorismo, Sophia Corá, um dos nomes por trás da, foi além e abriu seu segundo negócio. Desta vez, Sophia voa solo no comando do, espaço que inaugura nesta terça-feira (24) e busca





Após morar mais de 10 anos no Uruguai - e ainda ter familiares que vivem no país vizinho -, Sophia decidiu homenagear a região na nova operação. “Gosto de todos os bares de Porto Alegre, mas não queria que fosse só mais um. A Moa também sempre foi um espaço diferente. Então, nós temos essa pegada uruguaia aqui, quis resgatar memórias e sentidos de quando morei lá”, define a empreendedora, que já conhecia e, inclusive, frequentava o ponto, que, por anos, abrigou o Botequim da Alcides, na rua Doutor Alcídes Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília.



“Nesse processo, passava muito aqui pela frente, de ônibus, e vi que estava disponível. Fiquei pensando se seria muito caro. Comecei a ir atrás, em busca de tudo, vi que era algo viável e tudo foi acontecendo”, lembra Sophia. O bar foi quase que completamente reformado e, hoje, acomoda cerca de 20 pessoas na parte interna, mas também conta com mesas na área externa. A empreendedora segue como parte da sociedade da Moa, mas, agora, não participa mais do dia a dia do negócio. “Eu supervisionava a cozinha, mas, hoje, já temos uma equipe superboa lá, que toca a cozinha sozinha”, explica Sophia, que admite sonhar em abrir um bar desde o início da primeira empreitada. “Agradeço por não ter aberto cinco anos atrás, porque foi a Moa que me preparou para abrir um negócio sozinha. Fiz Gastronomia, era cozinheira, então não tinha noção nenhuma de financeiro, gestão de pessoas”, expõe.Após morar mais de 10 anos no Uruguai - e ainda ter familiares que vivem no país vizinho -, Sophia decidiu homenagear a região na nova operação. “Gosto de todos os bares de Porto Alegre, mas não queria que fosse só mais um. A Moa também sempre foi um espaço diferente. Então, nós”, define a empreendedora, que já conhecia e, inclusive, frequentava o ponto, que, por anos, abrigou o, na rua Doutor Alcídes Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília.“Nesse processo, passava muito aqui pela frente, de ônibus, e vi que estava disponível. Fiquei pensando se seria muito caro. Comecei a ir atrás, em busca de tudo, vi que era algo viável e tudo foi acontecendo”, lembra Sophia. O bar foi quase que completamente reformado e, hoje, acomoda cerca de 20 pessoas na parte interna, mas também conta com mesas na área externa.

O grande objetivo do espaço, além de homenagear e fomentar a gastronomia uruguaia em Porto Alegre, é trazer para a capital gaúcha um conceito de bar muito difundido no Uruguai: a valorização do balcão . “Fizemos o balcão baixo, ele é da altura da cozinha para valorizar esse lance das pessoas ficarem em pé. A ideia por trás de todo o design, além de otimizar o espaço, é a cultura do balcão. O pessoal em Porto Alegre gosta muito da rua, mas quero bater na tecla de que tu podes vir sozinho, com computador, coloquei tomada por todos os lados, para tu te sentires à vontade sozinho aqui”, explica Sophia.

Tradição uruguaia no cardápio



O cardápio é inspirado em clássicos do Uruguai, mas com uma estética mais moderna, garante Sophia. Com um menu enxuto, estão disponíveis seis pratos e seis drinks, além de cervejas e algumas opções de vinho. Nos quitutes, os destaques são as papas fritas, pancho e copetín, lanches tradicionais do país. Já as bebidas se dividem entre cervejas uruguaias - que podem variar a depender do fornecedor -, e drinks autorais, como a receita que une rum, jerez, parmesão e limão. “É moderno, mas enxuto em ingredientes, também utilizamos o parmesão uruguaio. A ideia do cardápio como um todo é ser algo bem dinâmico, divertido e criativo para as gurias que trabalham aqui”, destaca a empreendedora.



Os valores do menu não estão 100% definidos, como conta Sophia. Ainda no início da operação, a empreendedora está analisando a aceitação do público e, principalmente, da região. “Estamos indo com bastante cautela, analisando se o bairro aceita essa faixa de preço ou não”, declara.



Para o futuro, Sophia planeja incluir uma agenda cultural no Tú Bar, realizando eventos aos domingos. A empreendedora tem mais projetos no horizonte, mas, por enquanto, planeja manter-se na rotina da operação. O bar abre ao público de terça a sabado, das 18h à meia-noite.