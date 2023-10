Primeira loja da Panini no Brasil é em Porto Alegre e aposta em espaço dedicado aos fãs do universo geek

A primeira Panini Point no País está localizada em Porto Alegre, na avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 3228, no os produtos exclusivos da editora estão disponíveis na loja semanas antes de chegarem a outras bancas e livrarias. Conhecida por trazer aos fãs brasileiros as aventuras de super-heróis icônicos da Marvel e da DC Comics, as histórias mais eletrizantes do universo dos mangás e as figurinhas da Copa do Mundo, a Panini quer consolidar a marca no Brasil em novos pontos de venda., na avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 3228, no Viva Open Mall . A unidade tem acesso praticamente simultâneo aos lançamentos do site oficial da Panini. Isto é,

O modelo é inspirado em franquias já implementadas no Chile e no México, onde existem centenas de sedes da Panini. No Brasil, a marca planeja inaugurar 100 novas lojas até o fim do próximo ano. Leandro Ayres Barbosa é quem dá o primeiro passo do projeto. “A Panini está apostando muito no mercado brasileiro, que está em amplo crescimento. Na Copa do Mundo de 2022, tivemos os melhores resultados no Brasil dentre todas as edições do torneio”, diz o gestor da primeira Panini Point no País, que fica em Porto Alegre e opera há menos de um mês.

A escolha pela Capital também parte de uma percepção comercial. “ O mercado gaúcho está acelerado nesse universo geek, mas ainda é carente de pontos de venda específicos desse nicho. A nossa estratégia é reunir tudo que esse público deseja em uma única loja. ” Por isso, a Panini Point conta não só com as publicações exclusivas de editora, mas também com outros itens relacionados ao nicho geek, como bonecos colecionáveis, produtos orientais e pelúcias . Ao centro da loja, está posicionada uma réplica de quase dois metros do Homem de Ferro, o que exemplifica a proposta de imersão do cliente na cultura geek. Em breve, o personagem deve ser alterado para o Goku.

Produtos da Panini Point

Nas prateleiras, estão disponíveis desde opções mais populares, como os quadrinhos da Turma da Mônica, até publicações mais específicas, como a edição de luxo com a saga completa do Super-Homem – omnibus, para os mais familiarizados com o universo geek. Esta alternativa custa R$ 599,00. Mas existem outras opções ainda mais valorizadas, como um box com a coleção completa do mangá Demon Slayer, precificado em R$ 750,00. Uma revista em quadrinhos do Batman ilustrada pelo gaúcho Rafael Grampá também chama a atenção da clientela.

Os álbuns de figurinhas não ficam para trás. São comercializados colecionáveis de séries e desenhos televisivos, como Sex Education e Dragon Ball Z, e de campeonatos de futebol, como Brasileirão e Libertadores. Os pacotinhos podem ser adquiridos no local.

Eventos geeks e clubes de troca

Além da experiência comercial, a Panini Point promete promover encontros entre os fãs do universo geek, como eventos de cosplay – momento em que os participantes caracterizam-se com fantasias e acessórios de personagens – e clubes de troca de figurinhas. “No Viva Open Mall, temos liberdade para fazer diversas atividades, diferente de um shopping mais tradicional”, observa Leandro sobre a motivação para a escolha do ponto.

A primeira dessas celebrações acontecerá no dia 27 de outubro, das 13h às 20h, para comemorar um mês de inauguração da Panini Point. O evento contará com a participação de Gabriel HDR, ilustrador de quadrinhos da Marvel e da DC Comics, que estará no local para autografar publicações. O momento também servirá para encontro de cosplayers e para lançamento do novo álbum do Grêmio, alusivo aos 120 anos do clube, e da Wandinha, seriado da Netflix.

Informações gerais

A Panini Point está localizada na avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 3228, no Viva Open Mall. O espaço está aberto de segunda-feira a sábado, das 10 às 22h. Aos domingos, o horário de funcionamento é mais restrito, do meio-dia às 18h.