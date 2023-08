Brasil é maior mercado de álbum de figurinhas da Copa do Mundo na América Latina, garante Panini

Engana-se quem acha que o álbum da Copa do Mundo só aparece de quatro em quatro anos. As figurinhas do maior evento de futebol do planeta também podem ser colecionadas durante a Copa do Mundo Feminina. No torneio deste ano, inclusive, a Panini produziu o maior álbum da modalidade da história da companhia, com 80 páginas e 580 figurinhas. Para efeitos de comparação, a edição passada possuía 56 páginas e 480 figurinhas.



O aumento, segundo Martina Limoni, diretora de Marketing da Panini na América Latina, é um reflexo do crescimento da categoria. “ Mais do que nunca, o futebol feminino é uma realidade. É muito importante estarmos presentes nesse mercado ”, diz Martina.



Dando esse olhar à modalidade, o primeiro álbum da Copa do Mundo Feminina foi lançado em 2011, quando o torneio foi sediado na Alemanha. De lá para cá, o futebol feminino expandiu e, consequentemente, o grupo italiano aumentou os investimentos na categoria esportiva.

A maior edição do álbum da Copa do Mundo Feminina da companhia conta com duas páginas dedicadas a cada uma das 32 seleções classificadas, além de uma seção com 32 figurinhas especiais. Nesta, o colecionador pode conferir histórias inspiradoras que mostram o comprometimento, a coragem e a determinação das atletas para o crescimento do futebol feminino. “Nossos resultados estão aumentando cada vez mais. Este ano, certamente, teremos a maior venda do álbum da Copa do Mundo Feminina”, destaca Martina sobre a 4ª edição.

Brasil é destaque, garante grupo editorial italiano

O Brasil corrobora para que a Panini bata mais recordes. O País é o maior mercado de itens colecionáveis da América Latina. “No Brasil, é outro nível. Isso provoca a Panini a desenvolver novos produtos, justamente para acompanhar essa paixão pelo futebol”, ressalta.



Visando às novidades, a Panini lançou, pela primeira vez, o álbum da Copa do Mundo Feminina em ambiente virtual. “Foi um sucesso muito grande na Copa do Mundo Masculina. O álbum digital amplia as formas de colecionar”, entende Martina, acrescentando que o formato oportuniza que mais pessoas tenham acesso aos itens colecionáveis.



Com cerca de 650 mil contas cadastradas, o aplicativo online do álbum da Copa do Mundo Feminina 2023 pode ser acessado em fifa.com/paninicollection. A plataforma também está disponível para Android e IOS. Os usuários podem reivindicar um pacote digital de forma gratuita todos os dias. Fora do ambiente virtual, os pacotinhos podem ser adquiridos nas bancas por R$ 4,00. O álbum custa R$ 15,00.



Para além dos efeitos comerciais, colecionar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo Feminina – uma brincadeira tradicionalmente ligada à modalidade masculina – é uma maneira de popularizar a categoria.

“Para a Panini, o álbum e suas figurinhas são uma forma de aproximar ainda mais as jogadoras dos torcedores”, compreende Martina, que promete olhar atento à expansão do futebol feminino.