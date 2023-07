No clima da Copa do Mundo Feminina, hamburgueria recria Austrália em Porto Alegre

Para entrar no clima australiano da Copa do Mundo Feminina não é preciso ir até a Oceania. No coração do Bom Fim, no número 466 da rua Fernandes Vieira, opera uma hamburgueria que tem como missão ser um pedacinho da Austrália em Porto Alegre. Desde 2017, o Hooroo oferece um cardápio inspirado na Austrália, tendo como carro-chefe a costelinha com barbecue. Além da gastronomia, a decoração do espaço é temática, com cangurus de pelúcia, grafites, camisas da seleção de futebol e placas típicas do país.

Géssica Ribeiro Souto é uma das sócias do negócio, ao lado de Márcio Rocha e Leonardo Vidal, este último um dos fundadores da operação. A ideia surgiu, justamente, a partir da experiência de Leonardo na Austrália. "Começou em 2017, depois de uma viagem dos dois primeiros sócios para a Austrália. O André morou cinco anos por lá e o Leonardo um ano. Eles voltaram e decidiram abrir um pub para ser um lugar para o pessoal lembrar da Austrália. O Hooroo passou um ano na avenida Nova York e, depois, veio aqui para o Bom Fim", conta Géssica, que é sócia do negócio há cerca de cinco anos. "Estava no segundo semestre da faculdade de Gastronomia e entrei para ser estagiária. Fui ficando, assumi a cozinha e, um tempo depois, entrei para a sociedade", lembra.

LEIA TAMBÉM > Negócio que une bar e brechó aposta na estética do futebol para fidelizar clientes no Moinhos de Vento

Decoração no clima australiano

Para ser um reduto porto-alegrense da Austrália, o negócio é ambientado com diversas referências. Já na fachada, uma ilustração de canguru dá a pista do país homenageado. Dentro do espaço, diversas bandeiras, camisas de futebol e placas de alerta de animais típicos do país recriam um pedacinho da Austrália no Bom Fim. " A decoração é bem temática e a maior parte dos itens veio de lá ", garante a sócia, destacando que a operação atrai quem tem, de alguma forma, uma conexão com o país. "Temos muita visita tanto de pessoas que vão ir para a Austrália quanto das que já moraram. Temos clientes que sentam e conversam em inglês. Cuidamos para que a playlist traga a surfmusic australiana. O pessoal vem mesmo por esse apego, para se sentir um pouquinho na Austrália", diz.

Cardápio temático

Além do espaço, o cardápio também é inspirado na história do país. "Como era uma colônia penal, a Austrália tem uma abrangência muito grande, mas mantemos pratos típicos como a costelinha no barbecue. Temos o Aboriginal, que é um hambúrguer que leva costelinha no barbecue e abacaxi, que é muito comum por lá", destaca sobre o cardápio. A costelinha custa R$ 99,00, enquanto os 10 sabores de hambúrgueres da casa partem de R$ 39,00 até R$ 68,00.

Com uma equipe de sete pessoas, o Hooroo opera de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30min e, aos fins de semana, a partir das 10h. Nas terças-feiras, acontece um happy hour para mulheres, das 18h às 21h30, com espumante liberado por R$ 42,00. Na quarta, dia clássico do futebol, o half pint de qualquer chope custa R$ 9,90, e, nas quintas, é dia de dose dupla de drinks selecionados durante a noite toda.