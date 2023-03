Hamburgueria temática muda para mall a céu aberto em Porto Alegre

A hamburgueria artesanal Five Points Burguer, que completa um ano de operação em Porto Alegre, mudou de endereço e, agora, abre as portas no Viva Open Mall. A lanchonete temática do filme Gangues de Nova York fechou o primeiro ponto, que ficava no bairro Jardim Botânico, e foi para o mall a céu aberto.

Conforme Endrigo Pinotti, nome à frente do negócio, em nota enviada ao Minuto Varejo, a ideia inicial era abrir uma segunda unidade, mas não foi possível renovar o aluguel do primeiro ponto com um valor que considerasse adequado.

"Foi um primeiro ano desafiador, em um pós-pandemia com descontrole de preços de insumos e mudanças fortes na rotina dos clientes, mas nos adaptamos. Tivemos muitos feedbacks positivos quanto aos nossos produtos. Fomos sentindo a demanda, inserindo novas opções e retirando o que não estava de acordo", conta o empresário.

Hamburgueria tem pratos que fazem referência ao filme; na imagem, o Butcher, com carne, provolone, bacon empanado cebola roxa e molho da casa. Foto: Five Points Burguer Viva Open Mall/Divulgação/JC

Segundo a marca, a abertura no mall oferece mais facilidade para os clientes por conta da praça de alimentação, além do horário estendido e estacionamento. O investimento na nova loja foi em torno de R$ 250 mil. O espaço conta com decoração alusiva ao filme Gangues de Nova York, dirigido por Martin Scorsese.

O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio também reflete nas embalagens e cardápio, que tem pratos com nomes como Amsterdam, Butcher, Jenny e Happy Jack, Tammany Hall e o Little Italy - novidade no cardápio que, até o momento, é o campeão de pedidos no Viva Open Mall.

Entre os projetos da Five Points está a abertura de mais uma loja de bairro com uma cozinha maior, para o qual busca um parceiro investidor. Também estão nos planos de futuro uma fábrica para produção do bacon artesanal da marca para venda, além de iniciar o processo de franquia da marca.