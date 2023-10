Mãe e filha comandam novo brechó do Bom Fim com foco no streetwear

O brechó Rheaps é a novidade da rua General João Telles, nº 499, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Comandado por Carla e Isabella Seelig, mãe e filha, com uma curadoria e garimpo feito pela dupla de empreendedoras, o brechó oferece uma grande variedade de peças vintage e focadas no streetwear, com produtos locais e importados.



A ideia de empreender no mundo dos brechós veio em 2019, quando a dupla começou a vender suas roupas como forma de desapego em feiras próximas do local da atual loja. Após um período parado por conta da pandemia, as empreendedoras retomaram o negócio em 2021. Elas tinham parcerias com empreendimentos da região e faziam feiras três vezes por semana pelo bairro.



Até que, neste ano, surgiu a oportunidade de expandir o projeto. Caminhando pela região, a dupla encontrou o espaço que, hoje, abriga o Rheaps e que estava fechado há quatro anos.

"Passeando aqui pela frente, olhei para aquela portinha que eu nunca tinha notado, porque tinha bastante árvore aqui na frente do canteiro, e me encantei. Fomos atrás e conseguimos alugar", contam as empreendedoras.



Segundo elas, o bairro Bom fim foi o escolhido porque o público já conhecia o trabalho do brechó. Além disso, é conhecido por ser um bairro acolhedor e receptivo.



"Se fosse ser em algum lugar, teria que ser aqui. Nossa clientela é toda daqui. Além disso, é um lugar feliz, é um bairro que nos conquistou", contam a mãe e filha, moradoras da zona sul de Porto Alegre.

Foco em peças vintage



O Rheaps conta com peças nacionais e importadas, fruto de um processo de garimpo e curadoria feito pelas empreendedoras. Isabella e Carla buscam oferecer roupas com um estilo vintage, mas também é possível encontrar produtos que se encaixam no estilo streetwear - gêneros favoritos de uma das sócias.



"No início, vendíamos tudo o que encontrávamos. Hoje em dia, vendemos produtos mais nichados. Vendo apenas peças que eu usaria", conta Isabella.



As peças internacionais vêm de um fornecedor alemão. Após a curadoria, os produtos escolhidos são restaurados por Carla, mas, segundo elas, não são necessárias muitas alterações.



"Lavamos, costuramos e tiramos mancha. Tudo nós que fazemos. Mas, no geral, garimpamos peças tão boas que é muito raro precisar costurar", explica Carla.



Um dos diferenciais do Rheaps é a quantidade de peças masculinas disponíveis, algo que, segundo as empreendedoras, é difícil de se encontrar em um brechó. O empreendimento oferece uma grande variedade de calças - jeans e de alfaiataria-, jaquetas, camisas, camisetas e até mesmo alguns acessórios, como semi-jóias e cintos. A dupla também faz parcerias com marcas locais, como a marca de roupas Hippie Killer e a Zortela, que produz velas aromáticas.





Outro ponto levantado pelas empreendedoras é o foco na sustentabilidade. Logo ao entrar no local, os clientes são recebidos com a frase 'Porque não há um planeta B.'. Uma parte importante de consumir roupas oriundas de brechó é reduzir o desperdício e dar uma vida nova a uma peça que, apesar de nova, não iria mais ser utilizada.



"É um trabalho de sustentabilidade muito importante. Tiramos muitas peças que estariam sendo descartadas e aumentando lixo por aí", ressalta Carla.

Informações gerais



O Rheaps funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. O espaço é amplo e pet friendly. Também é possível encomendar peças e fazer compras online através do Instagram (@rheaps).