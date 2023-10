Barbearia focada no público LGBTQIAPN+ é novidade na Cidade Baixa

A Navalha Maravilha é uma barbearia focada na diversidade, localizada na rua José do Patrocínio, nº 754, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O negócio abriu as portas em junho, com o objetivo de ser um ambiente onde pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ se sintam confortáveis e acolhidas. O local oferece serviços de barbearia e também de salão de beleza.

A história do Navalha Maravilha começou com Anne Bronzoni, sócia da barbearia. A empreendedora é uma mulher LGBTQIAPN+ e, em 2018, quando começou a cortar seu cabelo em barbearia, se viu inserida em um mundo extremamente masculino e heteronormativo, como conta.

"Me sentia muito hostilizada em uma barbearia. Sentia que todos ficavam me olhando estranho. Daí surgiu meu interesse em aprender a cortar cabelo", lembra Anne.

Em 2019, a empreendedora investiu em um curso e materiais para começar a sua nova carreira. Foi aí que se deparou com mais um desafio: conseguir emprego em barbearia sendo mulher. Assim, surgiu a ideia de empreender e abrir seu próprio negócio.

Apesar do desejo, o medo de empreender sem ter experiência adiou o sonho de Anne, que passou quatro anos trabalhando em barbearias tradicionais. Até que, em 2023, Cassiano Azeredo, cliente de Anne em seu antigo emprego, a ofereceu a oportunidade de uma sociedade. Assim, o sonho da Navalha Maravilha saiu do papel.

Ambiente acolhedor

O ambiente da operação se difere quase que completamente de outros negócios da área. Segundo a empreendedora, além de ser um local que abraça a diversidade, a Navalha Maravilha procura ser um lugar tranquilo e quieto, aonde as pessoas possam ir e relaxar, diferentemente de outras barbearias, que Anne classifica como locais barulhentos.

"Aqui tem uma musiquinha de fundo e uma série na televisão. Se a pessoa quiser, pode até fazer home office", explica Anne.

A operação é cheia de referências a comunidade LGBTQIAPN+, desde a decoração até o nome - referência direta a uma personagem Girls in the House, web série voltada à comunidade queer, o que tem dado resultado. Segundo Anne, cerca de 90% da clientela é composta por pessoas LGBTQIAPN+. Além disso, também é possível encontrar inúmeras referências a personagens de quadrinhos e super-heróis no local, outra paixão da empreendedora.

Eventos e dias temáticos

A Navalha Maravilha, sempre que pode, busca fazer ações que divirtam seus clientes. Anne adora se fantasiar e, em datas especiais, procura vir vestida de acordo com a ocasião. Esse foi o caso do evento de festa junina, em que a empreendedora apareceu para cortar os cabelos de seus clientes de camisa xadrez e chapéu de palha. A próxima movimentação da operação será no Halloween, quando ocorrerá um evento que incluirá flash tattoo e outras atrações, além de, claro, uma fantasia bem elaborada de Anne.

É um plano dos sócios que eventos assim aconteçam no local, para atrair o público e divulgar o trabalho de outras pessoas LGBTQIAPN+. "Sempre procuro trazer pessoas da comunidade", afirma Anne.

Informações gerais

A Navalha Maravilha funciona de terça à sexta-feira, das 10h às 19h. Aos sábados, a operação é das 10h às 17h. O local oferece serviços de barbearia, como corte de cabelo e barba, além de limpeza de pele. Ainda, conta com serviços de salão de beleza, como cortes de cabelos longos, hidratação, químicas e tinturas.