Com foco nos bentôs, clássicas marmitas japonesas, delivery de comida oriental de rua é novidade em Porto Alegre

Comandado pelos empreendedores Túlio Pires Watanabe e Paola Basílio Gonçalves Watanabe, o Rua POA, delivery com foco na culinária oriental, é novidade em Porto Alegre. A proposta do espaço, que opera também no sistema take away, é oferecer comidas rápidas e fáceis de se comer na correria do dia a dia.

Túlio é formado em Geografia e Paola era professora de Linguagens. Apesar das trajetórias diversas, o Rua não é o primeiro empreendimento voltado à gastronomia do casal. A dupla comandava a operação do Yudi Sushi, restaurante localizado em Pelotas. Foi em um ambiente de cozinha, inclusive, que eles se conheceram.



"Yuri trabalhava em um outro restaurante e eu ia visitar ele com frequência, então passei a ajudar. Comecei a fazer uma coisinha aqui e outra coisinha ali, fazia um yakisoba, um hot. Fui largando a escola onde trabalhava e fiquei só no restaurante. Depois disso, decidimos abrir o próprio negócio", lembra Paola, sócia da operação.



Após um tempo, os empreendedores, pensando em novos desafios, resolveram buscar espaço em um mercado maior: venderam o Yudi Sushi e decidiram ingressar na cena gastronômica de Porto Alegre.



"Estávamos um pouco insatisfeitos com o tamanho de Pelotas. Ficava aquela pulga atrás da orelha de querer um pouquinho mais, de alcançar mais gente. Então, decidimos nos mudar. Pensamos até em ir pra São Paulo, mas, como não conhecíamos a cidade, decidimos ficar por Porto Alegre", conta Túlio.

A operação é focada em comida oriental de rua, mas os empreendedores não têm medo de inovar. A dupla conta que busca muitas referências de várias fontes, incluindo da internet, e que coloca a sua identidade nas receitas. Tanto Paola quanto Túlio trabalham na cozinha e preparam os pratos.





O objetivo do empreendimento é fazer comida rápida e prática de se consumir, para que os clientes possam comer em qualquer lugar. A operação oferece diversas opções, como yakisobas e bentôs, clássicas marmitas japonesas. Mas o destaque vai para os big hots - uma versão plus size do clássico sushi hot - e os onigiris - bolinho de arroz tipicamente japonês em formato triangular -, pratos que, segundo Paola, são os favoritos da clientela. Pensando na inclusão, a maioria dos pratos possuem uma versão vegetariana.

" Trabalhamos com comida de rua, o que significa que é uma comida rápida, para pegar e comer sem a necessidade de talheres . Então, os nossos pratos acabaram se desenvolvendo nessa pegada mais fácil. Não tem a necessidade de ser consumido quente, pode ser em temperatura ambiente. Dá pra comer no metrô, no caminho do trabalho, em qualquer lugar. Essa é a ideia", explica Túlio.

Informações gerais



O estabelecimento é localizado na avenida Venâncio Aires, nº 539, e, atualmente, trabalha exclusivamente com delivery e takeaway, opções disponíveis pelo aplicativo Ifood ou pelo site (ruapoa.com.br). O Rua opera de terça-feira a domingo, das 18h30min às 23h.