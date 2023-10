Bar dedicado ao jazz é novidade em Porto Alegre com palco para shows, estúdio e coworking

Grezz é a mais nova operação do número 328 da rua Almirante Barroso, no 4º Distrito. Com bar, restaurante, palco para shows e estúdio, a novidade em Porto Alegre reúne gastronomia e apresentações musicais de jazz. O espaço inaugurou na última quinta-feira (5), com exibição do trompetista norte-americano fábrica de botões construída nos anos 1930, tem capacidade para cerca de 300 pessoas. é a mais nova operação do número 328 da rua Almirante Barroso, no. Com bar, restaurante, palco para shows e estúdio,. O espaço inaugurou na última quinta-feira (5), com exibição do trompetista norte-americano Christian Scott . O local, que era, originalmente, uma, tem capacidade para cerca de 300 pessoas.

Por trás da novidade, estão Bruno Klein, Lúcio Vargas e Rafael Rhoden. Apesar de possuírem extensa carreira na música e no mercado de jazz, trata-se da primeira experiência dos empreendedores na gastronomia. A decisão de migrar para o novo segmento parte de uma percepção de mercado. “ Já estreamos as partes do bar, restaurante e casa de shows. Mas o complexo será mais amplo: teremos estúdio, ateliê, coworking. O objetivo é trazer músicos de fora e conectar com músicos locais para criar diferentes conteúdos . Em Porto Alegre, não vemos ninguém que ofereça isso”, destaca Rafael.

A flexibilidade do projeto do Grezz segue para o palco, que tem estrutura móvel e pode ser deslocado para qualquer espaço do empreendimento. Os sócios planejam receber entre 16 e 18 shows por mês. Além do jazz – gênero que o Grezz dá ênfase –, estão no radar performances de blues, música instrumental, MPB, tango e peças de teatro. As apresentações também serão transmitidas ao vivo no YouTube. “Vamos entrar no circuito mundial de jazz. Queremos trazer essa importância para Porto Alegre”, anseia Anderson Favila, gerente da nova operação.

O cenário empreendedor do 4º Distrito

As ousadas pretensões têm motivos: a sede do Grezz está em uma das regiões que mais inova e se desenvolve em Porto Alegre, o 4º Distrito . “A escolha do local foi essencial. Não pensamos em sair daqui, é um foco nosso”, diz Rafael. Apesar disso, existem alguns desafios de empreender em uma localidade que ainda busca se estabelecer como polo gastronômico e cultural. “Para crescer mais, precisamos de uma força da prefeitura. As pessoas ainda não estão acostumadas com a região”, entende o sócio.

Para driblar essas adversidades, o Grezz oferece um cardápio que busca atrair diferentes perfis de clientela. “Atendemos diversos públicos, desde o cliente que quer um vinho e um macarrão com frutos do mar até o cliente que quer só tomar uma cerveja”, analisa Rafael. “As pessoas vêm para assistir a um show de jazz e, acompanhado a isso, vão consumir uma alta gastronomia. Queremos agradar a todos, mas sempre com a música conectada”, complementa Anderson.

Cardápio do Grezz

O cardápio do Grezz possui opções de entradas, pratos principais e sobremesas. Destacam-se, nesse sentido, os bolinhos de pirarucu envoltos em massa de polvilho e cerveja, com batata souflé e molho tártaro com jambu. A entrada é comercializada em quatro unidades e custa R$ 32,00. Nos pratos principais, um dos destaques é o espaguete na manteiga com camarão, polvo e mexilhões, precificado em R$ 84,00. A torta de chocolate com cenoura é uma das alternativas de sobremesa e custa R$ 21,00. Nas delícias etílicas, são cerca de 15 alternativas de drinks clássicos e autorais, além de cervejas e vinhos. Os preços variam de R$ 15,00 até R$ 45,00.

Informações gerais e agenda de shows

Localizado na rua Almirante Barroso, nº 328, o Grezz está aberto de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite. É necessário adquirir ingresso para assistir aos shows. As vendas acontecem no Sympla, a partir de R$ 30,00. Para este mês, já estão confirmados Lorenzo Thompson e Bruno Marques Band, no dia 12; Alegre Corrêa, no dia 25; e Thiago Espírito Santo, no dia 26. Entre os dias 16 e 21 de outubro o Grezz sediará o Distrito Jazz Festival. O local tem estacionamento próprio.