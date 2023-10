Trompetista dos EUA inaugura novo espaço dedicado ao jazz em Porto Alegre

Grezz abre suas portas na Rua Almirante Barroso, 328, no Bairro Floresta, no Quarto Distrito. O espaço terá palco para shows, bar e restaurante, além de coworking e estúdio de gravação. A inauguração ocorre nesta quinta-feira (05), às 20h, com show do trompetista de jazz norte-americano, multi-instrumentista, compositor e produtor Christian Scott. Os ingressos estão à venda no site Sympla A cena cultural e musical de Porto Alegre terá um novo ponto de encontro. Oabre suas portas na Rua Almirante Barroso, 328, no Bairro Floresta, no Quarto Distrito. O espaço terá palco para shows, bar e restaurante, além de coworking e estúdio de gravação. A inauguração ocorre nesta quinta-feira (05), às 20h, com, multi-instrumentista, compositor e produtorOs ingressos estão à venda no sitee podem ser adquiridos a partir de R$ 60,00.

Uma das revelações da música internacional nas últimas décadas, Scott vem pela primeira vez a Porto Alegre com trabalho que amplia a linguagem do jazz, incorporando elementos da música africana. Ele foi indicado para seis prêmios Grammy e duas vezes vencedor do Prêmio Edison – prêmio holandês de música, comparável ao Grammy. Também foi nomeado o Inovador do Ano da Jazz FM e o Trompetista do Ano da Jazz Journalists Association. É sobrinho do lendário saxofonista Donald Harrison Jr, com quem iniciou os estudos aos treze anos de idade.

O espaço do Grezz comporta até 300 pessoas, e a disposição do público poderá variar conforme a proposta de cada espetáculo, podendo ter mesas, apenas cadeiras, ou parte com mesas e parte em pé. O local dispõe de um avançado sistema de som, com 32 canais e um PA Line Array, estrategicamente ajustado para garantir que o som seja reproduzido com perfeição em todos os cantos do salão, proporcionando um conforto auditivo excepcional.