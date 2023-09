Novo data center é anunciado no 4º Distrito de Porto Alegre

Foi apresentado no final da tarde desta segunda (4), na sede do Instituto Caldeira, o projeto de construção de um edge data center em Porto Alegre, no 4º Distrito. Este será o primeiro empreendimento deste tipo da empresa V.tal no Sul do Brasil.

A nova instalação terá uma potência total de 6 MW e suporte para 400 racks, em uma área de 7 mil metros quadrados. A V.tal, que já atua no Brasil e em mais seis países da América do Sul e do Norte, investirá R$ 250 milhões no projeto.

"O conceito de edge data center traz a infraestrutura de armazenamento de dados para mais perto dos consumidores e, com isso, reduz o tempo de resposta. Cada vez mais, os provedores de conteúdo querem estar próximos dos seus usuários. Escolhemos o Rio Grande do Sul por ser um estado em franco desenvolvimento tecnológico, possuir um ecossistema forte e ativo e uma localização privilegiada para atender clientes dos países do Conesul", afirma o vice-presidente de Atacado da V.tal, Felipe Campos.

Denominado V.OA, o novo data center será integrado a outros quatro da companhia (dois em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e um em Barranquilla, na Colômbia). A V.tal é detentora da maior rede neutra de fibra óptica no Brasil, que atende operadoras de telecom, provedores de internet, OTTs e tel-techs. A empresa possui mais de 21 milhões de casas passadas, disponíveis para o provimento de FTTH (Fiber To The Home), 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil aos Estados Unidos, Bermudas, Colômbia, Venezuela, Argentina e Chile, além da extensa malha terrestre de fibra ótica presente em todos estados brasileiros.

Em março deste ano, a Elea Digital já havia anunciado a construção do seu segundo data center na Capital, também no Quarto Distrito, com investimento de R$ 400 milhões e capacidade inicial de 1 MW, podendo atingir 7 MW ao final do projeto.

O projeto V.tal faz parte do plano de expansão de data centers da companhia no Brasil e Colômbia para atender às crescentes demandas digitais de operadoras, provedores e OTTs que necessitam de um serviço de qualidade para processamento de um alto volume de dados e entrega das aplicações com baixíssima latência.

"O segmento de data center tem crescido e espera-se que este ritmo permaneça nos próximos anos, devido às novas tecnologias que estão surgindo como 5G, IA e IoT. Estas inovações demandam de uma infraestrutura resiliente, com redundância e baixíssima latência, além de capilaridade e capacidade de transporte de grandes volumes de dados. E a V.tal com sua infraestrutura digital robusta e presente nas Américas será a grande viabilizadora destas soluções", complementa Campos.

A previsão é que as obras de construção do "V.OA", em Porto Alegre, comecem ainda neste ano, com previsão de inauguração no segundo semestre de 2024. Trata-se de mais um empreendimento de tecnologia a ser instalado no Quarto Distrito, que tem se consolidado como local de inovação da cidade.

Dentro do seu plano de expansão, a V.tal vai inaugurar, ainda em 2023, seu segundo edge data center em Barranquilla, na Colômbia. Recentemente, adquiriu também um novo terreno em Fortaleza para construção do "Mega Lobster", data center hyperscale que deve iniciar sua operação em 2025 e que será o terceiro da companhia na capital cearense.