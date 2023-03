Elea Digital lança primeira fase de projeto de data center em Porto Alegre

Com investimento de R$ 100 milhões, a primeira fase do novo data center da Elea Digital em Porto Alegre foi inaugurada nesta terça-feira (7). A nova instalação, localizada no 4º Distrito e denominada POA2, abriga o maior data center da região Sul do Brasil. Atualmente, disponibiliza 1MW, mas em plena capacidade atingirá 7MW – finalizando um aporte de cerca de R$ 400 milhões.

O presidente da Elea Digital, Alessandro Lombardi, afirma que este início de atividade corresponde a 25% do projeto, com previsão de ser concluído em até 18 meses. “A escolha por Porto Alegre se deve ao acolhimento da cidade, por parte da prefeitura. O nosso diretor de operações nacional e a engenharia da empresa estão aqui na capital gaúcha”, detalha.

Além disso, o dirigente destaca que “o Rio Grande do Sul, que corresponde a 20% do PIB do País, não tem infraestrutura digital suficiente, praticamente não há data centers aqui”. Na expectativa de um cabo submarino a partir do Uruguai, prometido para 2023, Lombardi aposta nas futuras conexões com os países vizinhos e também com os Estados Unidos.

Presente na cerimônia, o vice-prefeito, Ricardo Gomes, ressalta que a transformação do 4º Distrito será puxada pelo o setor privado, mas com o apoio público. "Nosso papel é dar as condições para que isso aconteça. E este empreendimento é um exemplo disso, foi licenciado em menos de seis meses desde a compra do terreno. Demos agilidade e diminuímos a burocracia. Isso faz com que os negócios escolham vir para cá".

Este segundo data center da empresa na cidade – o POA1 trabalha com 3MW de potência, servindo um complexo ecossistema de telecom e clientes corporativos – é resultado da compra do data center da TIM (TIMS3), em setembro de 2022. A expansão foi planejada para implantações de servidores de alta densidade elétrica, já que o prédio de 4 mil metros quadrados fica próximo a uma subestação de energia com vários dutos de fibra redundantes próximos ao local.

De acordo com o COO da Elea Digital, Rogério Bruck, o novo empreendimento vem suprir uma demanda gerada pelo pós-pandemia, que acelerou a necessidade da digitalização nos negócios, e pela entrada da tecnologia 5G. Segundo ele, o local é ideal para hospedar edge points (arquitetura de TI onde os dados do cliente são processados na borda da rede, ou o mais próximo possível da fonte de dados) de agregação de presença de grandes clientes internacionais e nacionais.

“Hoje somos a empresa com o maiores locais de data center do Rio Grande do Sul. O fato de termos duas unidades em Porto Alegre permite que o cliente possa fazer um disaster recovery (procedimentos que permitem a recuperação ou continuação da infraestrutura de tecnologia após um imprevisto), usando o primário em um local e o secundário em outra”, explica o diretor de operações.