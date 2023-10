Com programação especial, 4º Distrito terá Oktoberfest neste fim de semana

A Oktoberfest é uma celebração anual tipicamente alemã, que foi originada em Munique no século 18. A data é muito celebrada no sul do País, principalmente em áreas de colonização germânica, com destaque para as festas de Santa Cruz do Sul, Igrejinha, Cerro Largo e Lagoa dos Três Cantos aqui no Rio Grande do Sul.



Mas para o público que quiser sentir o gostinho da cultura alemã sem deixar a Capital, a prefeitura de Porto Alegre, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo (SMDET), irá organizar uma edição do Oktoberfest no 4º Distrito. O evento ocorrerá no sábado (7), a partir das 14h , e contará com programações especiais dos bares, além de atrações nas ruas.



Assim como ocorre nas celebrações do Saint Patrick 's Day, Carnaval e Festival Quarto POA, algumas vias da região serão bloqueadas para melhorar a circulação dos visitantes.

Programação cultural



A música vai ficar nas mãos de bandas típicas alemãs. Às 15h, será o show do Triozinho Alles Blau e a partir das 15h45min, é a vez do Ipa Trio animar o público.

Bares e Restaurantes



Os bares Cubo, AOG Pub, Patrimônio, Frame, Jardim São Geraldo e Nosso Tap Room oferecem cardápios e atrações especiais para a celebração.

Cubo



Localizado na rua Moura Azevedo, nº 237, a Cubo Cervejaria promete oferecer uma vasta seleção de cervejas, além de pratos típicos da cultura germânica, como pretzel, salsichas e cucas. A entrada é franca e o espaço contará com show do Bruno Bonelli Trio, que se apresentará às 20h. Além disso, copos temáticos estarão à venda e haverá sorteio de brindes.

AOG PUB



AOG PUB Localizado na rua Conselheiro Travassos, nº 236, oafirma que a culinária alemã será um dos destaques, com pratos que incluem joelho de porco, arroz, salsicha bock com queijo, chucrute e batatas ao vapor. Com entrada franca, o espaço contará com shows de diferentes artistas a partir das 19h.

Patrimônio



Localizado na rua Conselheiro Camargo, nº 212, o Patrimônio abrirá suas portas às 17h e encerrará às 23h45min. A música ficará por conta do Pavão DJ e do Grupo Sambary, enquanto as atrações incluem comidas típicas, campeonato de chope a metro e openbar de chope Pilsen Malvadeza. Para a entrada, o empreendimento cobrará um valor de R$ 20,00 no ingresso, aumentando para R$ 40,00 após às 19h.

Frame Bar



Frame Bar Localizado na rua Moura Azevedo, nº 128, ovai participar da festa, das 14h à meia-noite. A operação irá oferecer opções gastronômicas especiais, como espetinho de salsicha, pão com linguiça e hambúrguer de cuca com linguiça, além do cardápio tradicional. O empreendimento contará com shows de música e a entrada será franca.

Jardim São Geraldo



Jardim São Geraldo Localizado na rua Moura Azevedo, nº 182, opromete dar destaque às atrações musicais. O cantor Dudu Cardoso comandará a diversão com um repertório variado, que vai do reggae ao pop, axé ao forró, pagode anos 90 ao rock gaúcho Na parte gastronômica, pratos típicos como pretzel, chucrute, salsichas e cucas serão oferecidos. A entrada será franca.

Nosso Tap Room



Localizado na rua Conselheiro Travassos, nº 203, o bar Nosso Tap Room promete oferecer comidas típicas como pretzel, chucrute, salsichas e cucas, e jogos germânicos como o "chope em metro" e o "beer marionete". Na parte musical o empreendimento aposta no Rock Gaúcho para animar sua clientela, com shows de Malik Salgado e Sonda Rock. A entrada será franca.