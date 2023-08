Com parilla, sinuca e boliche, novo bar no 4º Distrito aposta em diversidade de opções para atrair clientela

Frame Bar, empreendimento localizado na rua Moura Azevedo, nº 128, no bairro São Geraldo. A operação tem o objetivo de criar, na região do 4º Distrito, um local mais democrático, capaz de acolher desde o público mais jovem até famílias.



O empreendimento possui seis sócios e seu conceito é uma união das ideias de cada um deles. O Frame conta com parrilla, bar de drinks, petiscos, sobremesas, mesa de sinuca e até mesmo uma pista de boliche no segundo andar. Essa mistura de ideias e ambientes foi o que influenciou o nome do bar.



"A ideia é enquadrar vários frames por segundo. Vários momentos da vida que a gente pode ter nesse local", explica Caio Lexau, um dos sócios.



Outro atrativo do empreendimento, destaca o empreendedor, é a decoração. Os ambientes foram pensados para que os clientes possam tirar fotos para as suas redes sociais. Tudo isso em um espaço com uma forte influência industrial. Um local aconchegante com vários ambientes distintos e instagramáveis para agradar todos os gostos. Essa é a proposta do, empreendimento localizado na rua Moura Azevedo, nº 128, no bairroO empreendimento possui seis sócios e seu conceito é uma união das ideias de cada um deles. O Frame conta com parrilla, bar de drinks, petiscos, sobremesas, mesa de sinuca e até mesmo uma pista de boliche no segundo andar. Essa mistura de ideias e ambientes foi o que influenciou o nome do bar."A ideia é enquadrar vários frames por segundo. Vários momentos da vida que a gente pode ter nesse local", explica Caio Lexau, um dos sócios.Outro atrativo do empreendimento, destaca o empreendedor, é a decoração. Os ambientes foram pensados para que os clientes possam tirar fotos para as suas redes sociais. Tudo isso em um espaço com uma forte influência industrial.

LEIA TAMBÉM > Operando no ponto do antigo boteco Natalício, 4Beer pretende levar público jovem para o Centro Histórico

"Tivemos todo cuidado para deixar com essa aparência industrial. Muita gente confunde o conceito industrial com 'deixar assim'. Pega um galpão e deixa como está, porque é para parecer industrial. Aqui não. Foi tudo pensado para deixar com a aparência que queríamos", explica Bruno Zanin, mais um dos sócios e fundador do Frame.





Para deixar o Frame Bar do jeito que os empreendedores idealizaram, os seis sócios investiram, aproximadamente, R$ 1,5 milhão. Para deixar o Frame Bar do jeito que os empreendedores idealizaram, os seis sócios investiram, aproximadamente,

Ambiente de jogos



O Frame possui mesas de bilhar espalhadas pelo local e também duas pistas de boliche no segundo andar da operação. Essa é mais uma das apostas dos sócios para transformar o empreendimento em algo que atraia públicos diversos.



Diferentemente de outros bares e restaurantes da cidade, as mesas e a pista de boliche são disponibilizadas gratuitamente aos clientes. Para jogar, é preciso apenas reservar com antecedência.



"A mesa de sinuca, ao invés de alugar, adquirimos. A pista de boliche é a mesma coisa. Assim, podemos sempre entregar um pouco mais do que prometemos. Tanto o boliche quanto a sinuca são gratuitos e sempre vão ser. Só é preciso reservar por hora", explica Bruno.

LEIA TAMBÉM > Com inspirações na cozinha italiana, Libertino inaugura novo bar no Bom Fim

Gastronomia



Assim como a decoração, o cardápio é bem diverso. Além da parrilla, que oferece pratos como entrecot, costela bovina e frango, a operação oferece hambúrgueres, petiscos e sobremesas - com destaque para a torta de alfajor, a favorita dos clientes até então.



As opções de drinks também chamam a atenção. São oito drinks autorais, além de bebidas clássicas - como caipirinhas de vários sabores - e coquetéis com energético. E, claro, não faltam opções de cervejas e chopes para os fãs da bebida.

Informações gerais



O Frame Bar funciona de terça a domingo, das 18h à meia noite, na rua Moura Azevedo, nº 128, no bairro São Geraldo.