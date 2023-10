Vila Flores ganha nova cafeteria com proposta de resgatar o conceito de lancheria de bairro no 4º Distrito

Vila Flores, centro cultural que fica no 4º Distrito de Porto Alegre, conta, agora, com uma novidade. O Armazém da Rita abriu as portas na última semana com a proposta de resgatar à relação afetiva das lancherias de bairro. A operação é comandada por Vanessa Piasa. A empreendedora também está à frente da Lends, biblioteca de jogos que também faz parte do complexo cultural. , centro cultural que fica no 4º Distrito de Porto Alegre, conta, agora, com uma novidade. Oabriu as portas na última semana com a proposta de. A operação é comandada por Vanessa Piasa. A empreendedora também está à frente daque também faz parte do complexo cultural.

Foi justamente por comandar um negócio dentro de um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre que Vanessa sentiu a necessidade de ampliar seus horizontes no empreendedorismo. A operação de gastronomia do Vila Flores estava desocupada há cerca de um ano, o que impactava o negócio que comanda no espaço. "Aqui no Vila, temos uma circulação diária de pelo menos 100 pessoas, porque tem todos os vileiros e mais os visitantes, clientes. Ficou bastante tempo desocupado e o Vila ficou meio desamparado na comida. A Lends começou a sentir isso", conta Vanessa, que, no ponto anterior da Lends, tinha tido experiência com gastronomia. "Como estava demorando, eu mesma assumi. Na Cidade Baixa, já tínhamos uma operação com café, então isso deu uma facilitada. Apesar de que agora os fornecedores são outros", percebe.

Assim, o Armazém da Rita abriu as portas há uma semana com a proposta de servir lanches rápidos, de qualidade e com preço justo. O modelo de negócio se dá, também, por uma questão de estrutura. "Aqui tem uma coisa muito positiva que é esse fluxo próprio do lugar, mas também tem aspectos que são problemáticos. O local é pequeno e não tem espaço para uma estrutura de preparo de produção", pontua. Por isso, o foco do cardápio é o café especial passado e os quitutes pré-prontos, que são finalizados no local, como empanadas, quiches, sanduíche farroupilha, quindim e um bolo do dia. "Procuramos por fornecedores de qualidade e que trabalhassem com itens mais locais", garante Vanessa, destacando que a proposta do negócio é dar destaque para a simplicidade. "Fiquei surpresa com a dificuldade que as pessoas têm de assimilar o simples. Essa onda de cafés de Porto Alegre é bem legal, um cenário que tem crescido muito, mas foi tomando um outra proporção, e nós retrocedemos, no bom sentido, para algo mais enxuto, do simples bem feito ", diz a empreendedora.

Uma empreendedora, duas frentes de atuação



Há 10 anos comandando a Lends, Vanessa, agora, desafia-se à frente de uma nova operação em outro segmento. A empreitada, como conta, tem sido positiva. "A Lends está superbem estruturada, então consegui abrir aqui porque, hoje, tenho uma galera que me ajuda muito. A equipe é muito incrível, então consigo de fato deixar a operação com eles e pensar mais a parte estratégica e auxiliar quando precisam. Isso só foi possível porque estamos num grau de maturidade bem maior, uma empresa de 10 anos", contextualiza Vanessa, destacando a energia que só um negócio novo pode trazer para quem empreende. "É muito diferente. Mas eu estava com saudade dessa emoção. A Lends está muito estruturada, é muito difícil algo nos surpreender absurdamente. Tem um friozinho na barriga que fazia tempo que não sentia", conta.

Várias Ritas homenageadas

Quem vê o nome do negócio, já imagina, segundo Vanessa, que Rita é ela mesma ou uma pessoa muito querida. Mas, na verdade, o nome não homenageia ninguém especificamente, e sim várias Ritas. "A Rita, na verdade, não existe. As pessoas perguntam se eu sou Rita, se é a minha mãe, mas a verdade é que ela não existe. Nós temos uma vira-lata caramelo aqui chamada Rita e temos várias Ritas que a gente superadora. Eu queria que fosse um nome curto, feminino, fácil de falar e que tivesse certa popularidade", explica.

Como é a operação do Armazém da Rita

Além dos lanches e cafés disponíveis no balcão, a operação conta com grãos da Baden que são vendidos para o cliente preparar em casa e, em breve, o projeto é agregar mais produtos. "Quero colocar algumas coisinhas da feira orgânica que temos aqui no Vila às quartas. Quero ver com as ceramistas para fazermos umas peças temáticas do Vila, meio como souvenir, porque temos muitos turistas", conta Vanessa. O fluxo de visitantes, explica a empreendedora, muda muito de acordo com o dia da semana. "O Vila, durante a semana e fim de semana, muda muito. Na semana, é basicamente o público interno. E fim de semana é turista, até porto-alegrense turistando na cidade, e também de cidades da Região Metropolitana que vem passear com a família. Quando a Lends veio para cá, precisávamos ter estratégias, porque saímos da Cidade Baixa, e aí adotamos o conceito de oásis urbano. A galera tem um preconceito com a região da Farrapos. A rua é uma loucura e, quando entra no Vila, parece que é um portal, então adotamos esse conceito de oásis urbano", define a empreendedora.

O Armazém da Rita opera de terça-feira a sábado, das 12h às 10h. Aos domingos, a operação é das 14h às 18h. O Vila Flores fica na rua São Carlos, nº 759, em Porto Alegre.