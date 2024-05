Aplicativo facilita a doação de marmitas para as vítimas das enchentes

Criado em 2020 pelos sócios Evandro Holz e Mariano Rossi, o Acction app é uma ferramenta pensada para auxiliar a população e instituições governamentais em situações de crise. O aplicativo busca conectar, de maneira simples e direta, pessoas que podem oferecer algum serviço com quem está precisando de ajuda. Com a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul no início do mês, Fernanda Ribeiro, moradora da capital gaúcha, iniciou a implementação do aplicativo no Estado.



Evandro é engenheiro civil e consultor da ONU. Natural de Santa Rosa, cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, ele trabalha há mais de 10 anos na área de estudos de impactos ambientais e fez mestrado em gestão urbana na universidade técnica de Berlim. Em 2017, junto com Mariano, Evandro criou a Clurb, uma empresa focada na gestão de crises e desastres. Depois de alguns anos de experiência na área, a dupla decidiu, em 2020, criar sua primeira ferramenta: o Acction.



“Percebi uma lacuna muito grande entre os instrumentos de software que são desenvolvidos hoje em dia com o que as pessoas, sejam da comunidade ou do poder público, tem que fazer no terreno quando algum tipo de desastre ocorre. A maioria dessas ferramentas são feitas para consultores e especialistas de gestão urbana, mas não são feitas para as pessoas da prefeitura ou das comunidades, que também fazem um grande trabalho, só que sem esse tipo de ferramenta para apoiá-los”, lembra Evandro.

Uma das primeiras implementações da ferramenta foi em uma parceria com a ONU, na cidade de Teresina, no Piauí. No início da pandemia de Covid-19, a organização tinha um programa de colaboração com a cidade, e o Acction foi utilizado para mapear as áreas mais vulneráveis do município.



Em momentos de crise, a solidariedade é essencial e acaba vindo de diferentes lugares. Evandro explica que o Acction é uma ferramenta para organizar essa ajuda e pode ser implementada de diversas maneiras. “Todo mundo tem que apoiar da melhor maneira possível, seja o setor público, privado e até mesmo a comunidade. Já implementamos a ferramenta através do setor público, ou, como é o caso do Rio Grande do Sul, através das próprias pessoas. As pessoas não são especialistas no que está acontecendo. São apenas pessoas dispostas a ajudar, que têm condições de fazê-lo e que utilizaram a ferramenta para fazer essa conexão de quem precisa com quem está ajudando ”, diz o empreendedor.

Ajudando as vítimas no Rio Grande do Sul

A ferramenta chegou no Rio Grande do Sul através de Fernanda Ribeiro, ex-cunhada de Evandro. Ela se lembrou do aplicativo quando percebeu um grande conflito de demanda quando se tratava da doação de comida. “Estou em vários grupos de WhatsApp e comecei a ver muitas pessoas preparando marmitas sem saber onde mandar. Encontrei um rapaz que produziu 100 marmitas e elas foram colocadas no lixo. As pessoas estão fazendo tudo com muito amor e carinho, mas eles não estão tendo local para entregar, ou eles não sabem onde entregar. Comecei a perceber, também, que muitos abrigos recebiam marmitas em excesso e outros não recebiam nenhuma”, explica



Após entrar em contato com Evandro, os dois entenderam que o Acction poderia resolver essa incoerência entre oferta e demanda das marmitas. Assim, a dupla adaptou a plataforma para esse problema específico.