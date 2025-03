Cat café de Porto Alegre fecha as portas após dois anos de operação

o Affogato comunicou que ficará de portas abertas a partir desta terça-feira (25) até o próximo sábado (29) . Affogato , primeiro cat café de Porto Alegre, anunciou o encerramento da operação. O negócio começou a operar em 2023 baseado no conceito de cat café, onde o cliente pode, além de consumir na cafeteria, brincar com gatinhos que estão disponíveis para adoção. Por meio das redes sociais,

O negócio, que fica na rua Joao Wallig, nº 563, afirmou que essa será a semana de despedida para a clientela da operação. "Ao longo de nossa trajetória, tivemos o privilégio de contar com o apoio, a confiança e o carinho de todos vocês, que tornaram essa jornada especial e memorável. Cada gatinho adotado, cada passo e cada desafio superado foi possível graças à parceria e ao apoio de cada um que fez parte dessa história. Nosso muito obrigado a todos que caminharam conosco ao longo dos anos", diz a publicação no Instagram (@affogatocafe).

A catland, espaço onde os clientes podem brincar com os gatinhos que estão disponíveis para adoção, também ganhou destaque no comunicado de encerramento. "Embora estejamos encerrando as atividades, guardaremos com muito carinho as lembranças que adquirimos juntos e vamos continuar ativos aqui na página compartilhando e ajudando ONG's e protetoras."

Confira a nota de encerramento na íntegra:

