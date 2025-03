Primeiro McDonald´s do RS celebra 36 anos de operação em Porto Alegre

Uma das marcas mais conhecidas do mundo celebra 36 anos de atividade no mercado porto-alegrense. O primeiro restaurante do McDonald's no Rio Grande do Sul abriu em março de 1989 . Localizado no Rua da Praia Shopping, a operação inicialmente servia os sanduíches com acesso direto ao calçadão da Rua da Praia.

A inauguração da unidade no Centro Histórico marcou a chegada da marca ao Estado. De acordo com as informações divulgadas pela própria marca, abertura chamou a atenção dos porto-alegrenses pelo cardápio e formato da operação, até então inédito. Hoje, são 57 restaurantes no Rio Grande do Sul, sendo 34 próprios e 26 operados por franqueadores por meio da Arcos Dourados. A franquia é a maior independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 paíse. Atualmente, a rede possui mais de 2,4 mil restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100 mil funcionários.

LEIA TAMBÉM > Empreendedora está à frente de tradicional churrascaria que opera há 43 anos em Porto Alegre