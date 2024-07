Rua da Praia Shopping reabrirá, mas com horário reduzido e menos dias

O único shopping center do Centro de Porto Alegre vai voltar ao caminho de consumidores da região. Com o religamento da energia, após correção de danos causados pela inundação, o Rua da Praia Shopping reabre nesta quinta-feira (4), dois meses depois de ter sido fechado pelo impacto da enchente.

No Centro, Cais Embarcadero, no Cais Mauá, ainda não reabriu. Os empreendedores vão tentar reativar a área de lazer e gastronomia em setembro.

O shopping não voltará à plena operação, por enquanto. Sem condição de restabelecer a praça de alimentação, o complexo vai funcionar das 9h às 19h de segundas a sábado. Nos domingos e feriados, o centro comercial ficará fechado, esclarece a administração.

coluna Minuto Varejo tinha informado que a administração do Rua da Praia, previa o retirar grande volume de água e depois fazer troca de peças da estrutura de energia. tinha informado que a administração do, previa o retorno no começo de julho . Faltava o suprimento de energia. Os equipamentos que abastecem o prédio foram afetados pela inundação do subsolo. O shopping teve dee depois fazer troca de peças da estrutura de energia.

manutenções internas nos circuitos elétricos, de responsabilidade do cliente (o shopping, no caso)". A concessionária esclarece que, com a finalização das manutenções, "tem condições de religar a energia", o que foi feito no começo da tarde pela empresa. Em nota, a CEEE Equatorial informou à coluna que o shopping fez as ", de responsabilidade do cliente (o shopping, no caso)". A concessionária esclarece que, com a finalização das manutenções, "", o que foi feito no começo da tarde pela empresa.

Apenas as filiais da farmácia São João, na esquina da rua dos Andradas com Caldas Júnior, e a Casa Maria, na calçada externa, reabriram usando geradores próprios.

São cerca de 40 lojas no complexo, com quatro pisos. A praça de alimentação, que fica em nível abaixo da rua, foi a mais atingida e não voltará nesta retomada, segundo os gestores. Deve levar mais dois meses.

O McDonald's, que fica na entrada do prédio e é uma das unidades mais antigas da marca no Rio Grande do Sul, também não voltará na reabertura, pois terá de fazer manutenções na cozinha, que foi afetada pela água.

"O prazo é de dois meses para reabertura", informou Marcelo Freitas, gerente de marketing do Rua da Praia. Antes da enchente, havia previsão de abertura de uma parrilla, em maio. A obra acabou ficando parada devido à enchente e deve ser retomada.

O shopping também já tinha acertado a locação da loja na frente, ex-Paquetá, e deve ser de uma operação de alimentação.

Livraria Pop-up já mostrada pelo Minuto Varejo , fica na praça e não volta também. O piso inferior, onde a Americanas fechou filial no local em agosto de 2023, estava desocupado. já mostrada pelo, fica na praça e não volta também. O piso inferior, onde a, estava desocupado.

"O shopping ficou 20 dias com muita água dentro. Estávamos recém conseguindo sair da crise da pandemia", lamenta o gerente. Também a volta do fluxo nas áreas externas da rua dos Andradas vinha injetando mais movimento no shopping. "Mas vamos dar a volta por cima!", anima-se Freitas.