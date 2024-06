A "alma" do Mercado Público voltou; mais da metade das lojas já reabriu

No comércio, a venda é tudo, mas nesta terça-feira (18), o caixa falou bem mais baixo entre os permissionários do Mercado Público de Porto Alegre, mesmo que eles estejam precisando, e muito, de dinheiro. A conta da remontagem das lojas, após a inundação, é alta. Só que a "alma" do Mercado ecoou soberana em mais uma etapa da reabertura. Agora 53 operações voltaram a erguer as cortinas (portas). O empreendimento tem 104 estabelecimentos.

"O Mercado na vida do porto-alegrense é a alma da cidade", define o paulista e chef de cozinha Fernando Gadelha. "A alma ainda está afetada, mas vai melhorar", define Gadelha, que foi cedo ao empreendimento para reabastecer produtos de sua cafeteria, a Verissimo, no bairro Menino Deus.

Frequentadores e mesmo operadores destacaram que o ambiente e até as bancas estão mais limpas. Muitas aproveitaram, devido aos danos e perda total de mobiliário, fazer modulados e nova pintura. Houve um processo bem forte de desinfecção e higienização. O que animou muitos trabalhadores:

"Voltei mais apaixonado", gritou o funcionário de um açougue, quando a coluna Minuto Varejo estava fazendo a reportagem.

Aquele burburinho, que se espraia pelos corredores centrais em tempos sem cheias, voltou a ser ouvido. Até essa segunda-feira (17), mesmo com a abertura desde sexta-feira (14), ainda não estava liberado para o público circular pela área interna. Apenas o segundo piso, com a maior parte dos restaurantes, e lojas de rua podiam ser acessadas.

Também teve um grupo de religião de matriz africana, que concluiu a obrigação, uma das etapas da formação, no Bará, o orixá que abre caminhos e fica no centro do prédio icônico. "O Mercado está oficialmente aberto", avisa mãe Melissa, após um rápido ritual e dando a mensagem:

"A gente está passando por um momento muito difícil. As pessoas precisam ser mais humildes. A união faz a força", recomenda Melissa.

"Muitos clientes chegam e perguntam primeiro se estamos bem, como está a nossa casa, se fomos atingidos (pela cheia), antes de fazer pedido", conta Gilson Biermann, da Banca 43.

"Já teve gente emocionada e chorando ao chegar na banca", descreve o gerente Alex Rondon, da Banca do Holandês. "Tirei foto com a primeira cliente pós-enchente. É tudo memória afetiva. Para as pessoas, também é importante voltar aqui", observa Rondon.

Na banca, a equipe estava em peso na linha de frente do balcão. "O pessoal (clientes) vem pegar queijo, mortadela, presunto parma, e o bom atendimento", lista Danilo Schaeffer. "Estava trabalhando em uma filial, mas meu coração batia aqui no Mercado. Tenho clientes de carteirinha. Não é só compra e venda, tem aquela amizade e carisma", resume Schaeffer.

A Holandês tem duas unidades de rua, fora do complexo em outros bairros da Capital, que foram decisivas para a operação em 45 dias com Mercado fechado.

"A erva a granel é diferente da empacotada. É outro sabor", frisou o aposentado Lauro Alves da Costa, que admitiu: "Tava com saudade de comprar erva aqui", descreve Costa, que mistura sentimentos diversos no retorno: "Uma sensação de tristeza e de alegria ao mesmo tempo. Frequento aqui há 53 anos e é difícil ver o que eles passaram".

"Vim buscar queijo, sempre compro aqui, tem mais variedade. O Mercado é tradição", opina o aposentado Ivo Didoné.

Açougues, armazéns, peixarias. As opções entraram no roteiro da aposentada Dayse Assmann, que saiu do bairro Menino Deus para o Centro e repetiu um ritual anterior à inundação. "A gente sente falta do Mercado. Estamos acostumados de vir ao Centro e passar no Mercado. Fiquei bem feliz que abriu", rende-se a aposentada.

A proprietária da Comercial Martini, Adriana Kauer, admitiu que vem alternando dias bons e outros nem tanto - devido aos danos e prejuízos altos com a inundação no empreendimento e no depósito onde perdeu todo o estoque -, mas que reabriu a loja, e o sentimento veio com força. "Agora já 'baixou' o espírito mercadeiro", avisou Adriana.

Na "loxinha", como chama a permissionária, a fila no caixa já era grande. A empreendedora e estudante de gastronomia Tatiana Retamozo encheu o cestinho de produtos, desde chocolates, forminhas a embalagens. "Assim que ela (Adriana) publicou que ia reabrir, cancelei todos os compromissos que tinha de manhã, peguei um ônibus e vim correndo para cá", descreve Tatiana. "Minha saudade da loja era enorme."

A confeiteira autônoma ainda define o que é o Mercado Público para clientes como ela: "O Mercado é o coração da cidade e tudo que a gente precisa para manter o comércio em dia".

"Abriu devagarinho. Amanhã (quarta) vai estar 'mais normal'", avisa Leonardo Fachin, do Armazém Metropolitano, que vende cereais. "Faltam computadores, mobiliário. Falta pouquinho", garante ele. "É tudo novo 'de novo'", diz o mercadeiro. Por quê? "Tínhamos feito reforma no começo do ano. Agora nem sei quanto vou gastar." A loja pediu financiamento pelo Pronampe, no valor máximo, de R$ 150 mil.

No Ponto do Chimarrão, perto do Bará, círculo central do complexo, a operação é ainda parcial, com 50% dos produtos, porque ainda não foi possível repor todo o estoque perdido na inundação. Outro detalhe que mercadeiros e funcionários observaram é que a ausência do trem metropolitano também impacta o fluxo.

A Trensurb faz a limpeza da Estação Mercado, mas ainda não tem data de reativar a ligação. Por enquanto, o trem está sendo ofertado entre Novo Hamburgo e a estação Mathias Velho, em Canoas.

Aberto desde sexta-feira, Cesar Salami, da Banca 15, avalia que mais lojas em operação gera mais fluxo. "Pessoal tá vindo e comprando", atesta Salami. "Muitos estavam na expectativa pela reabertura, com vontade de vir aqui."

Ainda faltam pontos clássicos para abrir, como a Banca 40, de sorvetes, e a Café do Mercado, con duas unidades no complexo. A cafeteria teve impacto grande em equipamentos e está tentando recuperar os instrumentos.

Segundo a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), são 53 pontos entre lojas, bancas e boxes. O total do complexo é de 104 estabelecimentos, sendo que alguns têm mais de um espaço.