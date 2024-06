Rua da Praia Shopping reabrirá no mês de julho

O Rua da Praia Shopping, no Centro de Porto Alegre, fechado desde 3 de maio, quando a inundação avançou na região, atingindo parte dos comércios e interrompendo as operações, já tem previsão para reabrir. A gestora do empreendimento, a Ponto Pronto, que dirige a Galeria Chaves, também na rua dos Andradas, espera reativar boa parte das atividades em julho. O shopping tem cerca de 40 operações, entre lojas, fast-food e academia.

"Os técnicos estão trabalhando para retomar o fornecimento de energia. Toda a estrutura elétrica fica no subsolo, que foi alagado", descreve Marcelo Freitas, gerente de marketing do Rua da Praia. Com a conclusão desta parte, que deve ocorrer até 30 de junho, será possível o retorno. "Já foi tudo drenado e limpo. Estamos refazendo a estrutura de energia, subestação e áreas de apoio. Há muita expectativa das lojas e demais estabelecimentos para voltar", comenta Freitas. Apenas a filial da Farmácia São João, na esquina com a rua Caldas Júnior, está aberta, usando gerador de energia.

Minuto Varejo , e um restaurante foram os mais afetados. O piso inferior, onde a Americanas fechou filial no local em agosto de 2023, estava desocupado. Na área dos fast-food, houve danos maiores. O teto de gesso cedeu no espaço. A previsão é que a restauração leve um mês. "Pensamos na possibilidade de subir a praça para o terceiro andar, mas depende de uma série de fatores, como coifas, estrutura, mesas, cadeiras. Isso tudo foi perdido na enchente", completa o gerente. A Casa Maria, também na parte externa, deve reabrir nos próximos dias.

Outra operação que sofreu impacto e ainda não retorna no começo de julho é a filial do McDonald's, que fica na entrada do centro comercial. A cozinha do fast-food foi atingida pela enchente e terá de ser reformada. "O prazo é de dois meses para reabertura", adianta Freitas. Antes da inundação, havia previsão de abertura de uma parrilla em maio. "A obra acabou ficando parada devido à enchente. Esperamos, logo, entregar boas novidades", projeta ele.

Entre as estreias deve ter ainda a ocupação da antiga área da Paquetá, na entrada do Rua da Praia. O sucessor será da área de alimentação, apurou a coluna. A gestão ainda não fechou a conta dos prejuízos. "O shopping ficou 20 dias com muita água dentro. Estávamos recém conseguindo sair da crise da pandemia", lamenta o gerente. Também a volta do fluxo nas áreas externas da rua dos Andradas vinha injetando mais movimento no shopping. "Mas vamos dar a volta por cima!", anima-se Freitas.