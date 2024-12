Empreendedora que perdeu negócio na enchente abre loja no Moinhos de Vento com foco em chocolates bean-to-bar e marcas premiadas

Foi a partir das perdas durante o período da enchente, em maio deste ano, que a empreendedora Paula Moraes elaborou seu novo negócio. A Just Chocolate abre as portas nesta sexta-feira (6), em soft opening, na Galeria Casa Prado, na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento. O negócio tem como foco chocolates bean-to-bar desenvolvidos pela empreendedora, além de marcas premiadas.

Paula conta que a cozinha industrial da True Bites, negócio que estava em desenvolvimento, ficou pronta no dia 25 de abril, na Zona Norte de Porto Alegre. "No dia 3 de maio, já não conseguíamos passar para lá e não tínhamos recebido aviso nenhum do bairro Anchieta", lembra. Além de perder todo o investimento no espaço, a empreendedora perdeu também os insumos, que já estavam no local para iniciar a produção. Os únicos itens que não tinham ido para o espaço do bairro Anchieta eram os chocolates. "Tinha feito três chocolates saudáveis que iam ser produto de oportunidade no balcão da confeitaria. Eles não foram para o depósito, ficaram na minha casa. O pessoal da minha agência, então, disse que eu tinha um produto para iniciar", conta a empreendedora.

A linha Just leva insumos mais criativos, que vão da bergamota ao cumaru NATHAN LEMOS/JC

A partir daí, o chocolate deixou de ser um produto de apoio para se tornar o eixo do negócio. "Tinha perdido as embalagens e a minha gráfica também tinha perdido tudo. Liguei para o meu parceiro de gráfica e ele conseguiu fazer para o outro dia. O chocolate passou a se chamar True Chocolate e a ter protagonismo", afirma.

A loja da Just Chocolate, então, surgiu de uma oportunidade. A empreendedora segue em reformas para abrir a confeitaria saudável True Bites em um espaço na esquina das ruas Barão de Santo Ângelo e Dinarte Ribeiro. Assim, viu quando o pequeno ponto de 9 m² dentro da Galeria Casa Prado ficou disponível. "Quando liberou esse ponto, não podia ter nada que competisse com os produtos daqui. Pensei: por que não o chocolate? Comecei a trabalhar no nome, no logo, que me deu muito direcionamento para o branding de marca", conta sobre a Just Chocolate.

A loja tem como foco os chocolates bean-to-bar, método de produção que diz respeito a chocolates produzidos com grãos de alta qualidade, em pequenos lotes e com rastreabilidade da origem dos insumos . No espaço, há duas linhas próprias. A True é focada nos produtos saudáveis, com opções inclusivas, sem leite animal, sem glúten e sem açúcar refinado, alguns com receitas próprias. Já a Just é a linha que conta com produtos mais criativos, com insumos como erva-mate, bergamota, maracujá, honey comb, arroz doce, pão de mel, cumaru, doce de leite e flor de sal. As barras custam de R$ 29,00 a R$ 32,00. "Vou trabalhar também com três marcas premiadas exclusivas aqui, fora as minhas que, em Porto Alegre, estão somente na loja, mas estão em Pelotas, Canela, Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estão entrando em Minas Gerais", afirma sobre os produtos que seguem um mesmo padrão. "Todos os chocolates são rastreáveis. São feitos com ingredientes orgânicos e a maioria não ultrapassa cinco ingredientes. São todos com grãos premiados, o que faz diferença até na maciez do chocolate", explica.

O espaço fica na Galeria Casa Prado, no bairro Moinhos de Vento NATHAN LEMOS/JC

O espaço segue a decoração divertida e cheia de cores das embalagens desenvolvidas por Paula. O projeto da loja foi criado pelo arquiteto Thiago Barella com referências internacionais. "Viajo muito, conheço 66 países. E a maior parte das tiny stores do mundo estão no Japão, Coréia do Sul. Então, buscamos referências em Seul e Tóquio para fazer a loja. Queria muito que ela tivesse um fundo infinito. É o maior 9 m² que existe no Moinhos", brinca a empreendedora.

A True é a linha de chocolates saudáveis disponível na Just Chocolate NATHAN LEMOS/JC

Criar um novo negócio a partir da perda de outro foi um desafio que Paula, na época, nem parou para dimensionar. "Nem pensei, engatei a primeira e foi. Acho que se parasse para pensar, ia continuar procurando cozinha para a True e ia montar só ela. Simplesmente fiz", garante. Emocionada frente ao novo negócio, a empreendedora afirma que estar em movimento foi a única opção para perseverar diante das adversidades trazidas pela enchente. "Choro todos os dias. É a primeira coisa que estou tirando do papel pós-enchente. Quando começou 2024, disse: ‘vai ser meu ano’. E não foi. Mas agora vai ser", afirma Paula, com lágrimas nos olhos.