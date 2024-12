Restaurante com culinária do Oriente Médio é novidade em food hall de Porto Alegre

Com inspiração na gastronomia do Oriente Médio, o Levante (@olevante) é o novo restaurante do empreendedor e chef de cozinha Vinicius Aguinsky. Localizado no food hall do shopping Bourbon Country, o espaço foca nos sabores da região levantina, como destaca o proprietário, regado a azeite, hummus, kebab e falafel.



Levante é um termo geográfico impreciso, mas que se refere, historicamente, a uma grande área que se estende, de forma geral, pela Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e Chipre. Embora outras fontes definam o Levante de uma maneira ainda mais ampla, incluindo porções da Turquia, do Iraque, da Arábia Saudita e do Egito.



O empreendimento utiliza os ingredientes típicos dos variados países, preparando adaptações das receitas tradicionais em Porto Alegre. O chef enfatiza que o Levante nasce de suas experiências, familiares e de lugares por onde passou. “Minha família é de origem judaica e sempre gostei muito da cozinha levantina. A culinária que mais gosto, geralmente, é a da última viagem que fiz. Faço uma imersão na cultura local e trago algumas referências ”, conta.



De acordo com ele, as viagens são as suas maiores inspirações. As vivências nos países que conheceu estão intrinsecamente ligadas aos seus negócios. “Já trabalhei em diversos restaurantes e gosto muito de viajar. Já passei bastante tempo em Israel, Egito, Turquia, e me apaixonei pela culinária local. Precisava aplicar em Porto Alegre”, pontua.

À frente também do restaurante focado em comida mexicana, o Tangamandápio é o filho mais velho do Levante, como chama Gustavo. Localizado no mesmo food hall e com uma unidade na avenida Plínio Brasil Milano, nº 20, o Tanga possui o nome de uma pequena cidade localizada no noroeste do estado de Michoacán, no México. "Costumo usar essa referência geográfica nos restaurantes. A ideia do mapa levantino sendo símbolo da marca do Levante segue a mesma ideia. Além disso, gosto desse tipo de gastronomia, muito ligada a mim, minha avó fazia muita culinária da região", conta o empreendedor.

Restaurante LEVANTE - Middle Eastern Inspirations THAYNÁ WEISSBACH/JC



O chef expressa que está feliz com o novo negócio e que o destaque está no preparo dos pratos. “A comida tem sido muito elogiada, quem prova gosta. O que nos propomos a fazer é, por exemplo, um hummus de qualidade, que é essa pasta de grão de bico com tahine, ou um bom babaghanoush. O que nos propomos a fazer é muito bem feito, é isso que queremos que seja o nosso diferencial ”, enfatiza.



Ele explica que ainda existe uma limitação de espaço físico, mas que, com o passar do tempo, deseja trazer mais ideias para a prática. Para o verão, Vinicius planeja incorporar no cardápio opção de sorvetes com sabores da região, além de expandir a oferta de pratos oferecidos na casa no futuro.



Hoje, o Levante oferece, além do cardápio à la carte, um almoço executivo árabe. A opção conta com a escolha entre carne de gado, camarões, cordeiro ou falafel, todas acompanhadas de pãozinho laffa, arroz mijadra, hummus e um tabule fresco. O chef expressa que está feliz com o novo negócio e que o destaque está no preparo dos pratos. "A comida tem sido muito elogiada, quem prova gosta. O que nos propomos a fazer é, por exemplo, um hummus de qualidade, que é essa pasta de grão de bico com tahine, ou um bom babaghanoush.", enfatiza.Ele explica que ainda existe uma limitação de espaço físico, mas que, com o passar do tempo, deseja trazer mais ideias para a prática. Para o verão, Vinicius planeja incorporar no cardápio opção de sorvetes com sabores da região, além de expandir a oferta de pratos oferecidos na casa no futuro.

O novo restaurante está concorrendo a categoria Melhor Comida Árabe e o empreendedor Vinicius disputa como Melhor Chef no Prêmio Sabores do Sul 2024. "Fico feliz de estar concorrendo como chef, sei que é difícil, mas é por isso que tento sempre trazer coisas novas, sempre me manter ativo dentro da culinária. Ser lembrado pelos prêmios, mas principalmente pelas pessoas. O mais importante são os clientes estarem satisfeitos e os meus amigos da gastronomia de Porto Alegre", esclarece.

A operação fica no food hall do Shopping Bourbon Country THAYNÁ WEISSBACH/JC



Falando sobre empreender, Vinicius conta que se sente muito mais feliz hoje, trabalhando com negócios pessoais. “O empreendedorismo tem suas dificuldades, mas a gente tenta fazer tudo da melhor forma para todos que trabalham aqui”. Trabalhando na cozinha desde os 18 anos, ele diz que busca transformar os empreendimentos em algo mais conceitual. “Cada vez mais, quero transformar meus negócios em algo que tenha mais a minha mão. Todos os dias estou maquinando ideias novas para aplicar”, garante Vinicius.



Falando sobre empreender, Vinicius conta que se sente muito mais feliz hoje, trabalhando com negócios pessoais. "O empreendedorismo tem suas dificuldades, mas a gente tenta fazer tudo da melhor forma para todos que trabalham aqui". Trabalhando na cozinha desde os 18 anos, ele diz que busca transformar os empreendimentos em algo mais conceitual. "Cada vez mais, quero transformar meus negócios em algo que tenha mais a minha mão. Todos os dias estou maquinando ideias novas para aplicar", garante Vinicius.No momento, os carros-chefes do Levante são os pratos shawarma de cordeiro, hummus, babaghanoush e os clássicos kebabs. Para uma refeição no restaurante, o valor médio é de R$ 50,00.

Local e horário de funcionamento do Levante

O food hall do shopping Bourbon Country é localizado na avenida Túlio de Rose, n° 80, no bairro Passo d'Areia. O restaurante funciona das 11h30min às 15h e das 18h às 22h30min, de terça a quinta-feira. Nas sextas e sábados, o local fica aberto até às 23h. Aos domingos, o horário é das 11h30min às 15h30min.