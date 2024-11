Inspirado por filosofia dinamarquesa, casal abre restaurante na Zona Sul de Porto Alegre

A história de Emersom Baldotto Emery e Cristiane Diehn Emery como empreendedores iniciou com um restaurante no condomínio Terra Ville. O negócio durou por cinco anos, até que o casal decidiu empreender fora do residencial. Hoje, eles administram o Hygge (@hyggerestaurante), localizado na rua Sargento Nicolau Dias de Farias, n°188, no bairro Tristeza. Inspirado na filosofia dinamarquesa, o restaurante busca valorizar o aconchego, o acolhimento e os prazeres simples da vida.



A experiência anterior deu aos sócios muitos ensinamentos para a nova operação. "Um negócio dentro de condomínio tem uma pessoalidade muito grande. Você conhece famílias e acompanha vidas. Em cinco anos trabalhando dentro de um residencial, vimos casamentos, falecimentos, crianças se tornarem adolescentes e adolescentes se tornarem adultos", conta Emersom.



De acordo com eles, empreender em um ambiente como esse exige um atendimento muito personalizado, para um público muito diverso, mas que se repete diariamente. Após a experiência e o final do contrato, a mudança no rumo do empreendimento ocorreu. Com novo nome, endereço e foco, o Hygge foi inaugurado no final de outubro. " Aqui estamos construindo nossa identidade desde as coisas mais básicas, e possuímos um público nichado. Mudamos de um atendimento que foca na exclusividade para um atendimento focado no conforto ", descreve a empreendedora.

“Hygge”, em sua origem, significa “bem-estar” ou “aproveitar”. Como os eles mesmos contam, o conceito surgiu para tornar as casas nórdicas mais aconchegantes durante o inverno, quando as pessoas passam mais tempo em casa e, por vezes, isoladas de muitas das suas atividades sociais. Foi no contexto da pandemia que o casal leu o primeiro livro sobre o assunto, O Segredo da Dinamarca, da jornalista Helen Russell, retrata a descoberta da escritora sobre o estilo de vida vivido na Dinamarca. Em um momento de isolamento, o livro foi uma inspiração.



“Aprendemos que pequenos rituais de acolhimento são aplicados nestes momentos de frio intenso. Mas o conceito pode ser inserido em todas as estações. Iluminação confortável, lugar próprio para encontrar com os amigos, se desconectar, ler, vestir a casa de elementos calorosos e naturais”, descreve Cristiane. Ela explica que a decisão de unir a filosofia ao negócio se consolidou depois da leitura do segundo livro do tema, Hygge: O segredo dinamarquês para viver bem, de Meik Wiking, que ensina a aplicabilidade do estilo.



“O propósito do Hygge não é ter a casa mais elegante, a mais bonita ou a melhor comida. O aconchego é o conceito. A estética valoriza o ambiente, mas o importante para nós é que a refeição do cliente aqui possa ser um momento do dia para respirar com calma”, enfatiza Emerson.



Eles ainda contam que não buscam um cardápio apenas sofisticado, mas que pensam em receitas para voltar com a família, amigos ou sozinho. A escolha do lugar, em uma rua residencial, e do espaço, que já foi uma casa, dão ao ambiente o aspecto desejado pelos empreendedores. “No almoço, estamos focando nesse clima de pausa na correria do dia a dia e, à noite, possuímos um catálogo de drinks, pensados para um happy hour acolhedor”, explica Cristiane.

LEIA TAMBÉM > Lançado o primeiro hub de inovação preta de Porto Alegre

O local conta com pratos à la carte, onde se destacam as opções de risotos. Desde a inauguração, o mais pedido da cozinha é o salmão com risoto de pesto, vendido por R$80,00. Também são oferecidas as entradas, como pastéis e iscas de frango, com uma média de R$25,00, além das saladas e à la minutas. É possível provar as pizzas, sanduíches e sobremesas da casa. Após às 17h, o cardápio inclui chopps, cervejas, drinks e uma carta de vinhos e espumantes. O Hygge é um restaurante pet friendly, com local dedicado aos animais de estimação, que podem acompanhar os seus tutores nas visitas ao estabelecimento.

Endereço e horário de funcionamento

A Hygge fica localizada na rua Sargento Nicolau Dias de Farias, n°188, no bairro Tristeza. Seu horário de funcionamento é das 10h às 14h30min, as segundas-feiras, e das 10h às 14h30min e das 16h30min às 22h, de terças a sextas-feiras. Aos sábados, o horário é das 10h às 22h e, aos domingos, das 10h às 16h.