Lançado o primeiro hub de inovação preta de Porto Alegre

O Ilhota Hub de Inovação Preta é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), com a Reafro - Rede Brasil Afroempreendedor. A iniciativa busca, através do afroempreendedorismo, fomentar a inovação e cultura nas periferias de Porto Alegre.

“É uma política pública da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Foi construído no início do governo atual, quando começamos a debater com a prefeitura a necessidade de pessoas negras terem um espaço de inovação dentro do ecossistema de Porto Alegre. Temos o Tecnopuc, o Caldeira, a Fábrica do Futuro, mas não tinha um espaço nosso”, afirma Cristian Barcellos, diretor executivo do Ilhota Hub e diretor financeiro da Reafro.

Com a ideia da criação de um hub de inovação voltado ao afroempreendedorismo em mente, a SDMS criou um edital e a Reafro foi escolhida para tomar a frente do projeto. O foco da iniciativa está em auxiliar empreendedores individuais e coletivos, assim como debater sobre o que é o afroempreendedorismo.

“ Afroempreendedor e o empresário negro são coisas diferentes. Os afroempreendedores são aqueles que levam uma visão comunitarista para o ambiente de negócios. Porque o dinheiro do afroempreendedor nunca é só dele, é sempre da família junto. É por isso que quando uma mãe preta vê o seu filho se formando, aquela formatura tem um peso, porque tiveram várias pessoas que colaboraram para que aquela pessoa se formasse. Então, o afroempreendedor é alguém ligado à sua comunidade”, pondera.

O principal objetivo do Hub é oferecer aos afroempreendedores oportunidades e acesso a espaços geralmente restritos a eles. Assim, o espaço está à disposição de entidades associativas, articuladores comunitários, pesquisadores, profissionais liberais ou autônomos e da comunidade em geral.

“Não é um espaço pensado só para palestras e cursos, mas sim para gerar oportunidades. Queremos abrir as portas para esses empreendimentos coletivos, sejam eles negros ou não, pois a cultura africana é inclusiva”, destaca.

Lançada no dia 14 de novembro, a iniciativa já conta com mais de 100 empreendedores interessados. Entre os objetivos do Hub estão a geração de oportunidades de negócios, articulação de parcerias para programas de crédito e microcrédito, além de financiamento para projetos de afroempreendedores. Mais informações no Instagram @ilhotahub.