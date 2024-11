LISTA: 5 operações lideradas por mulheres negras para conhecer na Semana da Consciência Negra

Pela primeira vez, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado nacional no Brasil. A data, que marca a luta histórica da população preta contra a repressão e o racismo remete ao aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou pela libertação do povo negro.

Nesta terça-feira, 19 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Pensando nisso, o GeraçãoE preparou uma lista de 5 operações lideradas por mulheres negras e que movimentam o empreendedorismo gaúcho.

1. Arquitetura possível e afetiva

A muda (@mudecomamuda) é um escritório de arquitetura onde as empreendedoras Marina Pena e Carol Solaro, conhecidas como Mari e Sol, transformam espaços comerciais e residenciais, alugados ou próprios, com uma arquitetura afetiva e real. De acordo com elas, o espaço projeta histórias e traduz isso com o olhar próprio que possuem.



• Muda: Rua Baronesa do Gravataí, n° 137, no bairro Cidade Baixa.

Mari e Sol trabalham à frente do Muda, escritório de arquitetura possível da Cidade Baixa ARQUIVO PESSOAL/MUDA

2. Cabelo e representatividade





• Esse Eu Posso: Ao lado do viaduto da Rio Grande do Sul, nº 64, no bairro Mathias Velho, em Canoas. Esse Eu Posso é uma loja de cabelos orgânicos e sintéticos voltada ao público afro, liderada pelas irmãs e sócias Tainá e Janaina Rosa. As duas operam o empreendimento no bairro Mathias Velho, em Canoas. As sócias acreditam que o sucesso do negócio se dá pela identificação com o público-alvo da marca.: Ao lado do viaduto da Rio Grande do Sul, nº 64, no bairro Mathias Velho, em Canoas.

Janaina e Tainá são sócias da Esse Eu Posso, loja de cabelos orgânicos e sintéticos que opera na Mathias Velho TÂNIA MEINERZ/JC





3. Confecção e lavanderia como sonho







• Márcia Costura e Lavanderia: avenida Rio Grande do Sul, nº 905, bairro Mathias Velho, em Canoas. Em agosto de 2014, Rejane Rosa seguiu seu sonho de empreender e abriu a sua própria lavanderia, a Márcia Costura e Lavanderia . O estabelecimento, que leva o nome de sua mãe, presta serviços de costura em geral e, além dos reparos, realiza confecções. Atendendo pessoas físicas e grandes empresas que necessitam do serviço de lavanderia e costura, em 10 anos, o negócio se estabeleceu e ficou conhecido na região.avenida Rio Grande do Sul, nº 905, bairro Mathias Velho, em Canoas.

Rejane Rosa fundou a Márcia Costuras e Lavanderia em Canoas há 10 anos, após se aposentar TÂNIA MEINERZ/JC





4. Vinho e samba







• Sítio Rosa do Vale: Rua Dez de Novembro, em Poço das Antas. Localizado em Poço das Antas, a 95 km de Porto Alegre, o Sítio Rosa do Vale tem como foco o afroturismo, celebrando a cultura negra no Rio Grande do Sul. Com pisa de uva ao som de samba, o empreendimento é liderado por Miriam Krindges, primeira mulher negra a produzir vinhos no Brasil. O empreendimento se dedica ao plantio de uvas e figos, à fruticultura e à produção de vinhos, além de promover o enoturismo.Rua Dez de Novembro, em Poço das Antas.

Miriam Krindges está à frente do Sitio Rosa do Vale, de Poço das Antas SITIO ROSA DO VALE / DIVULGAÇÃO / JC



5. Ancestralidade e saúde





• Espaço Ilera: Rua João Alfredo, n° 782, sala A, no bairro Cidade Baixa. Focada na prevenção e promoção da saúde, o Espaço Ilera tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos seus clientes. Formada em Educação Física e Fisioterapia, Sandra Costa, abriu seu primeiro negócio aos 50 anos. “Ilera”, que na língua iorubá significa saúde, tem como principal diferencial o acolhimento. De acordo com a empreendedora, ela segue tentando compreender as necessidades dos clientes e o que eles esperam de um espaço de saúde, buscando estimular hábitos saudáveis. O local oferece serviços de cinesioterapia, terapia manual e pilates.Rua João Alfredo, n° 782, sala A, no bairro Cidade Baixa.