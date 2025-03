LISTA: 15 eventos na Grande Porto Alegre para celebrar o Saint Patrick’s Day

O Saint Patrick’s Day, celebrado em 17 de março, é uma festa do norte europeu que se espalhou pelo mundo, e o Rio Grande do Sul não ficou de fora dessa tradição. O Dia de São Patrício é comemorado anualmente em homenagem ao padroeiro da Irlanda, que morreu nesta mesma data em 461 d.C. Neste dia, as pessoas vestem-se de trajes verde e branco, saindo às ruas em uma caminhada festiva. Com muita cerveja verde e música ao vivo, diversos empreendimentos de Porto Alegre e Região Metropolitana preparam programações especiais para o dia.

Clima verde no 4º Distrito

Com a expectativa de um público de 20 mil pessoas , o 4º Distrito promete uma edição mais do que especial para a festa em 2025. Marcando o retorno do evento após as cheias de maio do último ano, que atingiram severamente os empreendimentos da região, o Saint Patrick’s Day por lá contará com pelo menos 10 eventos programados para três dias de festa.



15/03 - Os bares 4Beer, Alcabar, Cortex, Fuga, Jardim São Geraldo, Largo da Chosen, Nosso Tap Room e Patrimônio participam de programações que incluem música ao vivo, cervejas locais e gastronomia temática.

Horário: o horário de funcionamento de cada bar está disponível no Instagram oficial do 4º Distrito (@quartopoa).



16/03 - Gravador Pub terá quatro shows de rock, punk celta e tradição irlandesa. As atrações são Lugh, Johnny e Zendaya do Banjo, Aires do Sul e Os Caídos.



• Horário: a partir das 12h.

• Endereço: rua Ernesto da Fontoura, nº 962.



17/03 - O Delta Brew Co. recebe cerveja verde, com 18 torneiras de chope, além de show ao vivo com Os Calamares e Oroboro e set do DJ Lacet . O dia ainda contará com flash tattoos.



• Horário: a partir das 16h.

Patrick’s Day na Zona Central da Capital



A terceira edição do St. Patrick’s Gay ocorre dia 15 de março. O circuito festivo passará pelos bares Fenix POA, Venezianos Pub Café e Barril Dobrado, com after por conta do bar Workroom. O look verde é obrigatório e os bares contar, a com música, bebidas e cozinha personalizadas para o evento.



• Horário: o circuito parte do Barri Dobrado, que funciona a partir das 17h.

• Endereço: o bar Barril Dobrado está localizado na rua Gen. Lima e Silva, nº 594.

Festival no Cais Embarcadero



No dia 16 de março, o Kawa Bar, lançara o Kawa Festival de Stain Patrick’s Day . Serão dois espaços diferentes, dois palcos, que vão contar com shows de cinco atrações e chope verde. O dia conta com as presenças de Ultramen, Comunidade Nin-Jitsu, Grupo do Bola, Maik Salgado, DJ Raffa Santos e Banda Irlandesa.



• Horário: das 14h às 23h30.

• Local: Av. Mauá, nº 1050 - Armazém A7, Centro Histórico.

Gravataí em festa no Dia de São Patrício



Em Gravataí, o dia 15 de março contará com uma festa de rua e shows, o evento gratuito terá a participação de três bares locais Villa Pub Bar, Social Kombi e Deck Pub Lounge, que irão oferecer programação e cardápios especiais.



• Horário: das 16h às 22h.

• Local: rua Ernesto Fonseca, n º42.

Canoas celebra St. Patrick's Day Parkshopping Canoas



Em Canoas, o verde tomará conta do final de semana no ParkShopping Canoas com festa de St. Patrick's Day. O evento acontece nos dias 15 e 16 de março, sábado e domingo, em parceria com o Capim Burguer e com shows de Vera Loca, Jean Paul e tributo ao Charlie Brown Jr.



• Horário: das 14h às 22h.

• Endereço: Estacionamento do ParkShopping Canoas, na Avenida Farroupilha, nº 4545.

Funk verde

No sábado (15), o bar Atlanta promete misturar culturas, celebrando o St. Patrick's Day com muito funk e atrações especiais surpresas para todo mundo "virar o caneco". O som ficará por conta dos DJs TUY e Brunin Tks.

• Horário: das 17h às 5h.

• Endereço: rua Quintino Bocaíuva, nº 1025.