Buffet de à la minuta abre na Cidade Baixa com foco na praticidade

Um espaço que, durante o dia, funciona como um buffet de à la minuta e, à noite, busca receber eventos privativos. Esse é o À la Kadu Restaurante e Eventos, novo negócio localizado na Cidade Baixa. Idealizada pelos sócios Eduardo Oliveira e Katiussa Veiga, a operação, que inaugurou há menos de uma semana, aposta na praticidade e rapidez para se consolidar como uma opção de almoço para os trabalhadores da região.

A história do À la Kadu começou na pandemia. Segundo Eduardo, muitos bares e restaurantes da região fecharam no período, e, assim, a oportunidade de adquirir o ponto do atual restaurante surgiu. O terreno foi alugado, porém o empreendedor abriu um outro tipo de negócio: um estacionamento no fundos do local.

Com o tempo, Eduardo, que já havia empreendido em outros negócios gastronômicos, passou a nutrir a ideia de transformar o espaço em um restaurante. Foi aí que Katiussa entrou na sociedade. A empreendedora, que trabalha como urbanista, foi contratada para fazer o projeto do estacionamento e, juntos, eles perceberam o potencial do espaço.

"Iniciamos pelo estacionamento, pois, na época, o investimento para abrir um restaurante seria muito alto. O espaço estava bem destruído. Com o tempo, organizamos o projeto, mostrei pra Katiussa e ela comprou a ideia", lembra Eduardo.

Depois de um ano de preparação, a parte da frente do estacionamento foi alterada para abrigar melhor o restaurante. A ideia do negócio é oferecer um buffet de à la minuta clássico, com duas opções de arroz, feijão, batata frita, salada, duas opções de proteína e sobremesa. Segundo Eduardo, tudo é pensado para ser uma operação rápida e ágil, a fim de atender os trabalhadores da região. "Fizemos uma pesquisa no bairro e chegamos a conclusão que essa era a melhor ideia. O foco é na praticidade para atender os trabalhadores, que, geralmente, tem apenas 1 hora de almoço ", pondera Eduardo.

A inauguração do À la Kadú aconteceu na última sexta-feira (29). Nos primeiros 15 dias, o restaurante contará com um preço promocional, com o buffet livre que dá direito a uma carne e uma sobremesa saindo pelo valor de R$ 26,90. Depois disso, o valor será de R$ 28,90. Futuramente, os empreendedores garantem que novas iniciativas serão implementadas no negócio, como almoços especiais aos sábados e dias de happy hour.

Além do restaurante, que funcionará de segunda a sexta no horário de almoço, o empreendimento pretende, no período da noite, disponibilizar seu espaço para eventos e confraternizações privadas. Assim, eventos empresariais, aniversários, formaturas e comemorações em geral poderão ser feitas no À la Kadu. A equipe do restaurante estará disponível para a produção do evento e, segundo os empreendedores, o valor varia de acordo com o cardápio, número de participantes e duração do evento.

"Serão eventos privativos onde daremos total liberdade ao cliente montar sua festa. Iremos oferecer a alimentação, a decoração e o entretenimento. Pode ser desde um happy hour só com entradinhas até mesmo um buffet completo", explica Eduardo.

Endereço e horário de funcionamento do À la Kadu

O À la Kadu Restaurante e Eventos está localizado na rua Venâncio Aires, n° 249, no bairro Cidade Baixa. O restaurante opera de segunda a sábado, das 11h às 15h. Para mais informações e reservas, acesse o Instagram (@ala.kadu), ou entre em contato pelos números (51) 99784-8808 e (51) 99841-1790.