Resort com vinícola própria e restaurante é destaque no Vale dos Vinhedos

O BACCO Wine Heaven (@baccowineheaven) é o primeiro eno resort do Brasil. Localizado em Garibaldi, na região do Vale dos Vinhedos, o empreendimento promete proporcionar aos proprietários e locatários uma experiência imersiva no universo dos vinhos. Além das áreas comuns de lazer, os residentes poderão produzir e assinar seu próprio vinho ou espumante em uma vinícola exclusiva para eles, além de participar de cursos e workshops em parceria com vinícolas e enólogos da região.

De acordo com Diogo Giacomello, empreendedor à frente do BACCO Wine Heaven, o negócio apresenta uma proposta inovadora em termos de gestão, diferente do modelo usual no Brasil. "Geralmente, os hoteis funcionam com o sistema de multipropriedade e fração, onde o proprietário quase não tem direito de uso do seu apartamento, que é compartilhado com outros. Aqui, é como se ele comprasse um apartamento comum, e, quando não estiver utilizando, pode colocá-lo à disposição para uma empresa que gerencia o imóvel, no caso, nossa empresa", explica.

focado em gastronomia contemporânea, já está em funcionamento no local. O restaurante tem vista para o Vale dos Vinhedos BACCO WINE HEAVEN/DIVULGAÇÃO/JC O condomínio funcionará no modelo de condo-hotel, por meio de uma central de locação, a Stremma.Stay, que também será responsável pela operação. Com um investimento de R$ 110 milhões, o empreendimento contará com 372 apartamentos, entre studios, duplex, apartamentos e lofts, com entrega prevista para o final de 2026. Enquanto as obras estão em andamento, BACCO Wine Heaven Restaurante,, já está em funcionamento no local.

Recentemente, o restaurante lançou o cardápio de verão, com opções mais leves para a estação mais quente do ano. Entre os pratos, há opções com carnes de gado, cordeiro, frango e frutos do mar, além de opções vegetarianas e entradas como tábuas de frios e camarões empanados. As saladas custam a partir de R$ 32,00, enquanto os petiscos e porções variam de R$ 34,00 a R$ 89,00. Os pratos principais têm preços a partir de R$ 52,00.

" Esse restaurante é um piloto para o nosso restaurante definitivo, que terá um wine bar e um wine garden no primeiro andar do empreendimento. No segundo andar, teremos um amplo centro de eventos, um dos maiores da região. Esses dois pavimentos serão abertos ao público , enquanto as demais áreas, como piscina, spa, academia e sauna, serão de uso exclusivo dos residentes", detalha Diogo.

O empreendedor também destaca que a proposta do restaurante se diferencia dos demais da região, que costumam focar em uma culinária mais italiana. Além da gastronomia, o local conta com um wine bar, oferecendo uma variedade de drinks, desde os clássicos até os autorais, com destaque para o Drink Bacco Wine, que combina vinho Chardonnay, vodca grapefruit & rose e xarope de laranja.

foca em produtos voltados para investidores e um público mais exclusivo", comenta. O restaurante lançou o cardápio de verão, com opções mais leves para a estação EDUARDO BENINI/BACCO WINE HEAVEN/DIVULGAÇÃO/JC Sobre a escolha do local, Diogo, natural da região, explica que ele e seu irmão são proprietários da Belmais, construtora de Bento Gonçalves, responsável pelo empreendimento. "Nosso falecido pai fundou a empresa há 42 anos. A Belmais tem dois braços, um deles atua, especialmente, na região metropolitana, com produtos voltados a um público mais popular. Já a outra parte,", comenta.

Segundo Diogo, o turismo na região no Vale dos Vinhedos tem crescido nos últimos anos, e o potencial é enorme. "Tentamos unir o útil ao agradável, fazer o que sabemos, que é construir, e trazer uma temática única para o empreendimento, voltada ao universo do vinho", conclui.