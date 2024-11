Novo bar na Cidade Baixa aposta em comida baiana e carta de bebidas que une sabores nordestinos e gaúchos

Barril Dobrado (@barrildobrado.brewpub). O novo restaurante aposta no “melhor dos dois mundos”, como dizem as empreendedoras, e está localizado no Artys, espaço multicultural do bairro Cidade Baixa. O amor pela comida típica baiana e pela cervejaria artesanal uniu as empreendedoras Jéssica Alberton, que administra o restaurante Oxênte Mainha , Michelle Vieceli, empreendedora da cervejaria Daluz, e Raquel França, que está à frente da cervejaria Sinapses. A parceria das produtoras de bebidas locais com a cozinha nordestina de Jéssica gerou o(@barrildobrado.brewpub)., e está localizado no Artys, espaço multicultural do bairro Cidade Baixa.

Barril dobrado é uma expressão muito usada na Bahia e pode levar significados distintos a depender do contexto, mas, sobretudo, se refere a algo muito bom. Este foi o conceito escolhido pelas empreendedoras, que abriram o bar no início de novembro. Recheado de elementos que remetem à cultura nordestina, o Barril Dobrado aposta na valorização da gastronomia e identidade regional.

Com todos os insumos utilizados vindos diretamente do Nordeste, o Barril Dobrado oferece um cardápio que vai do acarajé e abarás até o típico pirão de macaxeira baiano. Nas bebidas, o bar conta com sete torneiras de chopp, sendo uma delas colaborativa entre as cervejarias. De acordo com Michelle e Raquel, o empreendimento irá lançar quatro novas cervejas por ano, e a única regra é que a receita contenha ingredientes da região nordestina. A primeira novidade da casa é a Fruit Beer, que leva morango, graviola e pimenta.

Jéssica Alberton já administrava o restaurante de comida baiana Oxênte Mainha, que ocupava o local que hoje leva o nome de Barril Dobrado. O negócio é uma homenagem a mãe da empreendedora, que também tem o preparo das receitas como profissão. Falando da parceira, Michelle pontua a força de Jéssica. “ Ela é resistência aqui no Sul. Empreender é difícil, sendo de outro estado, é ainda mais. Com uma comida típica, com receitas preparadas exatamente como na Bahia, ela seguiu até aqui ”, conta.



Segundo Michelle, a identificação aconteceu assim em que as três empreendedoras se conheceram. À frente da cervejaria Daluz, Michelle fornecia o chopp, que é produzido no bairro Sarandi, para o restaurante de Jéssica. Raquel trabalhava em sua própria cervejaria, a Sinapses, também produzida na fábrica de Michelle.

A Sinapses é uma cervejaria independente cigana, que não possui local próprio para fabricação. A empreendedora é pedagoga e o negócio surgiu há três anos, com a união firmada com outra professora, Luana Fonseca, que dá aulas de português, além de seu marido, João Motta.

"Iniciamos como cervejeiras caseiras, que são aquelas pessoas que se apaixonam pela cervejaria artesanal, estudam e começam a produzir", conta Raquel. Em 2023, a cervejaria Sinapses ganhou o concurso Mulher Cervejeira, da cervejaria artesanal BIERINBOX, de São Paulo. O que, de acordo com a empreendedora, foi o impulso necessário para que a cervejaria esteja hoje nesta parceria.

Michelle e Raquel estão à frente das cervejarias parceiras do Barril Dobrado SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC



Elas contam que a experiência de empreender focando na valorização de uma cultura específica está para além do cardápio. “O pessoal interage e aproveita o lugar, é algo muito novo para nós esse movimento. Estamos bem encantadas”, descreve Raquel. A empreendedora Michelle complementa dizendo que o sentimento vem desde o dia da inauguração “Está tudo sendo foi muito bom, vimos esse lugar cheio de pessoas. E os nossos domingos estão sendo tão bonitos, as pessoas estão aderindo ao espaço ”, conclui.

Aos domingos, o bar possui uma programação especial: tradição no Nordeste, o final de tarde do Barril Dobrado conta com música ao vivo e acarajé, com o propósito de reunir a clientela para apreciar o pôr do sol. Para o futuro, elas planejam eventos de música ao vivo todas as sextas-feiras. E para o início de dezembro, o Barril Dobrado organizará uma feijoada baiana, o evento fechado, com ingressos antecipados, contará com roda de samba e direito à caipirinha do local.

Além dos chopps, a carta de drinks também leva ingredientes regionais, assim como os espumantes, que são produzidos no Vale do São Francisco. Os vinhos da casa ficam por conta da marca Somm, que produz bebidas com cepas do Sul e do Nordeste.

Local e horário de funcionamento do bar

O Barril Dobrado fica na rua General Lima e Silva, n° 594, no bairro Cidade Baixa. De terça a quinta-feira, o bar funciona das 16h às 21h e as sextas e sábados, das 16h às 22h. Aos fins de semana, o bar abre às 12h, com almoço. Aos domingos, o local funciona até as 22h30min.