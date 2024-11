Ex-jogador de futebol aposta em bar com churrasco e shows ao vivo em Porto Alegre

No alto do Morro Santo Antônio, na Rua Caldre Fião, nº 346, encontra-se o Espetinhos JP, um bar que combina samba, pagode, churrasquinho e fé. O empreendimento, liderado pelo casal Débora e Thiago Machado, conta com cerca de 15 funcionários, todos familiares dos sócios.



A trajetória do Espetinhos JP começou com Thiago, ex-jogador de futebol. Com passagens por clubes como Criciúma, América-RN, Caxias e pela Europa, ao fim de sua carreira esportiva, ele enfrentou um grande desafio. "Eu não tinha dinheiro, não tinha me preparado financeiramente para o fim da minha carreira profissional, mas tinha muita força de vontade", lembra. Sem um planejamento financeiro sólido para a aposentadoria, ele decidiu agir. "Na frente da casa dos meus sogros havia uma garagem desocupada, e pedi que me cedessem o espaço para montar uma lavagem de carros. Foi assim que tudo começou." Paralelamente, Thiago vendia cerveja e churrasquinhos como ambulante nos jogos de futebol no Estádio Beira-Rio e na Arena do Grêmio.



A ideia dos espetinhos surgiu de forma despretensiosa. Primeiro, Thiago começou a oferecer bebidas aos clientes da lavagem de carros. No fim da tarde, preparava espetinhos para complementar a renda. Foi ali, em 2016, que nasceu o embrião do Espetinhos JP. "A gente tinha uma banda, a 2+1, só eu e dois amigos fazendo um som enquanto a galera bebia e comia", conta. Fim de semana após fim de semana, mais pessoas estacionavam seus carros para ouvir samba e curtir o clima descontraído.

O bar funciona de quarta-feira a domingo, das 19h às 3h, com música ao vivo a partir das 22h ESPETINHOS JP/DIVULGAÇÃO/JC



Quanto mais público o espaço atraía, mais Thiago investia em melhorias no local para atender os clientes. Porém, o bar improvisado começou a ficar pequeno e a ocupar a rua, o que levou Thiago a buscar um espaço maior. "No início eram cinco, três pessoas. Quando percebemos, já tinha cerca de 500 pessoas na rua", relata. Em 2017, ele alugou um ponto próximo à garagem dos sogros e inaugurou oficialmente o Espetinhos JP.



"Eu sempre gostei muito de sair. Nesse meio do futebol, sempre havia muitas festas e sambas. Mas o samba entrou realmente na minha vida quando eu precisei muito. Para meu negócio crescer, tinha que ter samba ", afirma Thiago. De acordo com o empreendedor, a fé sempre foi um dos pilares do negócio. "Eu sou devoto do Zé Pelintra. Acreditei e pedi tudo que recebemos", conta Thiago, que construiu um altar para o Exu e para Santo Antônio na esquina em frente ao bar, revitalizando o local. "Foi difícil manter aquele altar. Muitas pessoas passavam, jogavam pedras, quebravam, e nós sempre arrumávamos", comenta. Apesar dos episódios de depredação no início, o altar permanece de pé.



Em setembro de 2023, um ciclone que atingiu Porto Alegre destruiu completamente o primeiro endereço do Espetinhos JP, causando um prejuízo de R$ 200 mil. Mesmo diante dessa adversidade, os sócios decidiram seguir em frente, alugando um novo espaço na mesma rua para continuar o sonho. Para a família, era importante permanecer na região que faz parte da história do negócio. Atualmente, o Espetinhos JP ocupa um novo endereço enquanto realizam obras no antigo espaço, com o objetivo de retornar à operação no local original. O plano é dividir o empreendimento em dois: um espaço dedicado aos shows e outro com um ambiente mais tranquilo, voltado para conversas e refeições. O local oferece espetinhos, Ka-churrasco (pães assados e recheados com molho e carne), tábuas de carne e outros petiscos ESPETINHOS JP/DIVULGAÇÃO/JC



