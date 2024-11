Bar inspirado na cultura jamaicana abre em Porto Alegre

Três amigos, em diferentes profissões e cansados de suas carreiras exaustivas, mas muito alinhados em suas visões de mundo deram origem ao bar Rockesteady. Comandado pelos sócios Bolívar Duarte, Thiago Vianna, conhecido como Bidu, e Pedro Souza, o bar é o novo empreendimento do bairro Jardim Botânico e possui inspiração na cultura jamaicana, buscando fomentar, sobretudo, a música negra e latino-americana.



“Rocksteady” é nome dado ao gênero musical surgido na Jamaica, em meados da década de 1960, sendo uma vertente pré-reggae. O estilo serviu de inspiração para a criação do espaço e tem forte relação com a trajetória dos empreendedores. Amigos de infância, Bolívar e Thiago tocaram em bandas punk e vivem o movimento de contracultura há muitos anos.

“Chegamos até o gênero a partir dessas experiências. Do punk, a gente se apaixonou por música jamaicana. Eu, há uns 20 anos, tinha uma banda punk que fazia cover de rocksteady. Acabei conhecendo e me aprofundando”, conta Bolívar. Quem for até o bar, também vai conhecer o Toots, mascote do Rocksteady, que leva em seu nome uma homenagem a um dos artistas mais importantes da história da música jamaicana EVANDRO OLIVEIRA/JC



Após trabalhar como jornalista por quase 12 anos, o empreendedor acumulou a experiência adquirida nos freelas que fazia em bares, com intenção de complementar a renda. “Me apaixonei por cerveja, e trabalhando em bares, percebi que tinha um futuro nisso. Estava cansado de viver para trabalhar e iniciei um novo plano de carreira”, explica.



O sentimento de insatisfação com a profissão foi um ponto em comum entre os sócios. Thiago, formado em fisioterapia, conta que atuou na área por 15 anos, mas que, assim como Bolívar, também possuía conhecimento no ramo dos bares, onde trabalhou para pagar a faculdade e gerar uma renda extra.



“O Bolivar era gerente em um bar e me chamou para trabalhar com ele, comecei a conhecer mais da cultura de cerveja local e a me interessar bastante”, conta Thiago.



O terceiro sócio, Pedro Souza, mora em Torres, e pretende mudar-se para Porto Alegre como forma de dedicar todo seu esforço ao Rocksteady. Trabalhando no ramo da hotelaria, o descontentamento de Pedro veio de encontro com o momento vivido por Bolívar e Thiago. Ao unir as experiências e a grande afinidade que possuem em seus ideais, como contam os empreendedores, investir em um negócio próprio se tornou um sonho compartilhado.



Thiago destaca que a vivência na contracultura agregou muito para os três sócios na hora da construção do Rocksteady. “Isso é importantíssimo, somos muito alinhados em relação à música, a nossa visão de mundo. O bar tem lado, a gente é um espaço antifascista. Nos posicionaremos diante do que acreditamos. Preconceitos são totalmente intoleráveis por aqui”, complementa Bolívar.



Eles explicam que o engajamento do bar com o público está sendo orgânico. “A vizinhança está nos recebendo muito bem. Vem muita gente de todo lugar da cidade. O que está construindo o Rocksteady é esse movimento natural, muitos grupos de contracultura vêm até o bar”, destaca o empreendedor.



“A gente sempre teve a vontade fomentar a cultura, principalmente, no âmbito musical, mas o espaço não possibilita banda ao vivo, então começamos a entrar em contato com todos os DJ’s que realizam um trabalho que curtimos”, pontua Bolívar.



Ele ainda destaca que a construção do bar, da estrutura ao conceito, está ocorrendo de maneira visceral. De acordo com ele, uma inauguração oficial ainda está a caminho, com previsão para fevereiro do próximo ano.



Atualmente, o Rocksteady oferece cervejas de torneira, com valores de R$15,00 e R$18,00 e pizzas, por R$25,00. “Como nosso propósito é fomentar a cultura local, parte da ideia é não trabalhar com industrializados, não trabalhamos com refrigerante, por exemplo”, pontua Thiago.



Dentre as cervejas oferecidas no espaço, todas são produções gaúchas, duas delas de Porto Alegre. Os empreendedores contam que almejam também incluir na carda de produtos bebidas não alcoólicas como a kombucha. Bolívar Duarte, um dos empreendedores à frente do Rocksteady EVANDRO OLIVEIRA/JC



Local e horários de funcionamento



O Rocksteady fica na rua Itaboraí, n° 565, no bairro Jardim Botânico. O bar fica de portas abertas das 18h30min às 23h, de terça-feira a sábado.