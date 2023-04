Bar inspirado em religiões de matriz africana é novidade em Porto Alegre

Inspirado nas religiões brasileiras de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral, nova operação da Cidade Baixa, conta com 12 torneiras de chope de produção própria e uma decoração que, além de homenagear as religiões, faz referências a grandes personalidades brasileiras. O casal Roger Moraes, cervejeiro de 30 anos, e Helena Legunes, profissional de marketing de 31 anos, ambos de Viamão, são os nomes por trás do bar e da marca de cerveja Cabocla, presente há cinco anos no mercado. A criação da Cabocla já tinha como objetivo homenagear as entidades de Umbanda, no entanto, o casal desejava ter um contato ainda maior com o consumidor final, e, assim, surgiu a nova casa em março.



Após algum tempo procurando pelo espaço que seria o lar do negócio, o casal encontrou na rua Luiz Afonso, nº 247, na Cidade Baixa, o ponto ideal. “Foi amor à primeira vista por ser bem no lugar que a gente queria. Temos a percepção de que a Cidade Baixa entende a nossa proposta”, pondera Helena. Com dois andares, o espaço conta com mesas pequenas na parte de baixo e maiores para receber grupos no segundo andar.

“Estamos juntos há sete anos, e cada um teve seu caminho com a religião. Entendemos que temos uma bandeira muito bonita para levantar e muito preconceito para quebrar”, destaca Roger. “A Cabocla já começou com esse intuito, mas, agora, com o bar, temos mais espaço para exercer tudo isso que acreditamos”, acrescenta o empreendedor. A dupla conta que o público parte de simpatizantes da religião, clientes da Cabocla e até não praticante, mas com interesse por conhecer novos bares. “ Queremos que as pessoas entrem aqui, sintam-se bem e percebam que é uma religião muito bonita como qualquer outra ”, conta Helena.



Os empreendedores contam que está sendo muito positiva a recepção e identificação do público com o negócio, que teve um investimento de R$ 40 mil e muita mão na massa por parte do casal. "Mesmo quem não é de religião, gosta do bar e se sente bem, porque também trazemos elementos brasileiros", ressalta Helena. Além das inspirações religiosas, quadros de personalidades brasileiras como Mano Brown, Sabotage, Zeca Pagodinho, Elza Soares e Marcelo D2 estão presentes na decoração. Além disso, um quadro questionando "O que/quem é ancestral" provoca a interação com a clientela. "O nome do bar Terreiro Bar Ancestral é, justamente, para mostrar que a ancestralidade é algo individual e da essência de cada um. Para nós, é através das religiões de matriz africana, mas, para outra pessoa, pode ser através de um ente querido ou de uma personalidade", reforça Helena.

Destaques do cardápio



Desde as porções para dividir até o carro-chefe do negócio, os sanduíches, as comidas também seguem a linha de homenagens. Segundo os sócios, os sanduíches são os mais pedidos, com destaque para a opção vegetariana, de jaca, que está sendo a queridinha da clientela. A Cabocla conta com onze rótulos em linha, no entanto, há alguns que são produzidos apenas em épocas específicas do ano. A Do Guerreiro faz referência ao São Jorge e é uma cerveja puro malte. Já a Dos Rios traz as cores douradas de Oxum no rótulo e o equilíbrio do amargor com as notas de frutas amarelas como maracujá e laranja.





Com produção própria, além de estarem presentes nas torneiras do bar, as garrafas de 600ml, que custam entre R$ 11,00 e R$ 20,00, podem ser compradas pelo Ifood ou pelo WhatsApp (51) 99128-2196. "Nós temos 12 torneiras, 10 nossas e duas para convidados. Achamos interessante ajudar outras cervejarias, pois sabemos como é difícil não ter um lugar e, agora, queremos fomentar isso", afirma Helena.

Horário de funcionamento





Com as portas abertas de quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite, os sócios afirmam que o bar também contará com uma programação cultural, que poderá ser conferida no Instagram (@terreiro.bar).