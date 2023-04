Bar inspirado em Cuba é novidade em Porto Alegre

A região, que tem sido a aposta de muitos empreendedores no último ano, não é desconhecida para Orlando. No ano passado, o empreendedor abriu, ao lado da filha Luiza, o Uli Bier, bar que já passou pelas páginas do GeraçãoE, e fica a poucos metros de onde, hoje, está localizado o La Cubana. “Em dois meses, ela me tirou do negócio, ficou só ela mesmo”, comenta, entre risos. “Deu muito certo lá, depois a rua foi enchendo de bares e, passando por aqui todo dia, por conta dela, vi que tinha uma placa para aluguel. Fui olhar e me encantei pelo pátio, é muito arborizado aqui, mas estava meio destruído, reformamos tudo”, lembra o empreendedor, que comanda o espaço ao lado da esposa Maria do Carmo e do filho João Gabriel. Inspirado no filme O Chefe, produção norte-americana que conta a história de um chef que faz sucesso com um food truck de sanduíche cubano, o empreendedor Orlando Carvalho, 51 anos, abriu o La Cubana Bar, novo espaço que ocupa o número 629 na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco.A região, que tem sido a aposta de muitos empreendedores no último ano, não é desconhecida para Orlando. No ano passado, o empreendedor abriu, ao lado da filha Luiza, o, e fica a poucos metros de onde, hoje, está localizado o La Cubana. “Em dois meses, ela me tirou do negócio, ficou só ela mesmo”, comenta, entre risos. “Deu muito certo lá, depois a rua foi enchendo de bares e, passando por aqui todo dia, por conta dela, vi que tinha uma placa para aluguel. Fui olhar e me encantei pelo pátio, é muito arborizado aqui, mas estava meio destruído, reformamos tudo”, lembra o empreendedor, que comanda o espaço ao lado da esposa Maria do Carmo e do filho João Gabriel.

Com investimento em torno de R$ 250 mil, a casa, que tem cerca de 100m², não é a primeira - nem a segunda - experiência de Orlando com o empreendedorismo. O gaúcho comanda, desde 2017, a Texas Fumaçaria, container de hambúrguer na zona norte da Capital. Para ele, o novo espaço precisava ser diferente, temático e remeter à arte e à cultura. “O sanduíche cubano do filme é uma inspiração que ficou guardada anos na memória, eu já fazia esse defumado, pensei, então, em por que não fazer um restaurante cubano? Cuba tem tudo a ver, é um país tropical, aqui na rua arborizada, tem os drinks, que são superpopulares em Porto Alegre”, explica sobre a inspiração do espaço, que é repleto de cores e pinturas nas paredes, inclusive, com um desenho da própria Cubana em um dos ambientes.





Foram quase três meses de estudo sobre a culinária cubana para desenvolver o cardápio, que contempla pratos típicos como ropa vieja e moros y cristianos. “ É uma culinária muito parecida com a brasileira, no arroz, no feijão, o que muda é o modo de preparo , e é mais picante também”, compara. A carta de bebidas contempla opções como mojito e daiquiri, receitas típicas cubanas.



Emocionado em falar da relação com a filha, Orlando celebra o interesse que Luiza desenvolveu pelo empreendedorismo. “Foi uma surpresa muito boa, ela foi para trabalhar comigo e virou a empreendedora, em poucos meses disse que ia tocar o espaço. Em seis meses, vi que o negócio já estava dominado, que ela sabe o que está fazendo. O legal é que, agora, ela que vem aqui me dar dicas todos os dias”, diverte-se. Foram quase três meses de estudo sobre a culinária cubana para desenvolver o cardápio, que contempla pratos típicos como ropa vieja e moros y cristianos. “, e é mais picante também”, compara. A carta de bebidas contempla opções como mojito e daiquiri, receitas típicas cubanas.Emocionado em falar da relação com a filha, Orlando celebra o interesse que Luiza desenvolveu pelo empreendedorismo. “Foi uma surpresa muito boa, ela foi para trabalhar comigo e virou a empreendedora, em poucos meses disse que ia tocar o espaço. Em seis meses, vi que o negócio já estava dominado, que ela sabe o que está fazendo. O legal é que, agora, ela que vem aqui me dar dicas todos os dias”, diverte-se.

LEIA TAMBÉM > 16 bares para conhecer em Porto Alegre

Por enquanto, o La Cubana abre apenas para operação noturna, das 17h às 23h30min, de terça-feira a domingo, mas, para as próximas semanas, o plano é acrescentar almoço, o que Orlando acredita ser uma demanda da vizinhança. “Estamos buscando um cardápio que a gente consiga adequar para almoço, algo ali por R$ 30,00, um preço bacana, porque é um anseio do pessoal do bairro. Eles vem aqui e perguntam se vai ter comida ao meio-dia, me parece uma demanda da região”, destaca. Além de expandir o horário de atendimento, a ampliação da casa está nos planos do empreendedor que, futuramente, pretende alugar e reformar o segundo andar do espaço.