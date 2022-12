16 bares que abriram em 2022 em Porto Alegre

PUB É NOVIDADE NO PETRÓPOLIS

2023 será um ano ainda melhor para os negócios. "Tivemos um ótimo retorno sobre a matéria, recebemos muitos elogios e comentários dos nossos clientes e também de leitores do GE. Ficamos muito felizes com o carinho de todos. Estamos com boas expectativas para o ano que vem, apesar de termos passado por um momento bastante conturbado nesses últimos tempos. Felizmente já percebemos uma melhora considerável no setor", afirmam. Urban Bar abriu durante a pandemia, mas só começou a operar mesmo em 2022. Localizado na esquina da rua Jaime Teles com a avenida Nilópolis, os sócios acreditam que.

MARCA DE CERVEJA ABRIU NOVA OPERAÇÃO NO 4º DISTRITO

a demanda ficou reprimida durante a pandemia então muita gente estava querendo sair, ir até os estabelecimentos, aproveitar o tempo perdido", enxerga Ricardo Cioba, sócio do negócio. "Tivemos um resultado positivo logo após sair a reportagem, aquele movimento mais imediato, o pessoal vem para conhecer, é um retorno sempre positivo", define. Operando na Capital desde 2016, a Chosen Beer, marca de cerveja artesanal, inaugurou a sua terceira operação em novembro no Quarto Distrito, o Largo da Chosen. "Esse ano, o cenário já estava um pouco mais estável,

PUB COM KARAOKÊ NA ZONA SUL

importante para o público saber que estávamos aqui ", afirma Clóvis Santos, um dos sócios do negócio. Três amigos decidiram empreender e abriram juntos o El Escondite , espaço temático que passou pelo GeraçãoE em abril de 2022. O negócio está localizado na avenida Otto Niemeyer, nº 2.649, no bairro Tristeza, e oferece karaokê, stand-up e música ao vivo. "A matéria nos ajudou muito, ela foi publicada antes do pub abrir e o pessoal já estava comentando, foi parar em grupos do Facebook da região, foi muito", afirma Clóvis Santos, um dos sócios do negócio.

BOTECO FOCA NA TRADIÇÃO

popular e democrático. O negócio, que busca retomar a cultura de botecos inspirados em espaços tradicionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, abriu em Porto Alegre em junho de 2022, na esquina das ruas Miguel Tostes e Cabral. Roberto toca o bar junto com a esposa, Mariana Vasconcelos, e o espaço tem a proposta de ser um lugar acessível. O empreendedor Roberto Schroeder define o El Aguante como um lugar.

FOCO NO PÚBLICO LGBTQIA+

destaque do cardápio, hoje, além dos drinks, são os brownies em formatos de partes íntimas. O espaço opera de segunda a quarta, das 11h às 23h, nas quintas, sextas e sábados das 11h às 0h30min e aos domingos das 13h às 21h e está também no iFood para delivery. É na João Telles, próximo da esquina com a Osvaldo Aranha, que se localiza o Bibah, primeira browneria erótica do Brasil, de acordo com os empreendedores à frente do negócio. O

NEGÓCIO CRIA DRINKS INSPIRADOS NAS FLORES

Unindo floricultura e drinks, o espaço é a segunda unidade do negócio comandado por Jade Primavera e Drew Roza. A primeira foi inaugurada em 2019 no bairro Bom Fim e segue operando apenas como floricultura. Lavanda, flores comestíveis, capim cidró e erva doce estão entre as especiarias que compõem os drinks da Flori Drinks e Plantas, inaugurada neste ano no Mercado Paralelo, food hall do DC Shopping, no Quarto Distrito de Porto Alegre.

BAR ESPECIALIZADO EM DRINKS NO RIO BRANCO

muitas pessoas chegam falando que nos conheceram pelo caderno. O fato também do jornal fazer a reportagem sobre o bairro Rio Branco também ajudou, principalmente com os vizinhos, que entenderam a proposta do bar", comenta João, que acredita que o negócio deu certo por ter a calçada colaborativa com os negócios vizinhos. Os sócios André Colombo, Daniela Martins Cafruni e João Henrique Silva Martins abriram em março, no bairro Rio Branco, o Fenix, bar especializado em drinks que possui uma pista de dança. O negócio fica na Cabral, nº 295 e a ideia da criação surgiu durante a pandemia. "Os impactos da matéria foram super positivos, nosso público é o público que está alinhado com o GeraçãoE, então acaba criando uma certa confiança,

BAR COM FOCO EM CERVEJAS ARTESANAIS

pessoas chegam no bar falando que conheceram por causa da reportagem. Poder ver meu negócio em um jornal tão tradicional me fez ganhar um gás para conseguir seguir em frente, tanto que meu pai colocou até em porta retrato", explica Regiane. O bar oferece um cardápio de cervejas artesanais gaúchas e alguns petiscos. Transformando a antiga locadora da família em um bar, Regiane Gomes e o marido, Guilherme Santoro, abriram, em março de 2022, a Vila Cervejeira, localizada na avenida São Pedro, nº 975, no Quarto Distrito. "Estamos vendo a evolução do negócio e a matéria do GeraçãoE está muito ligada nisso, muitas

JOVEM EMPREENDEDORA ABRE BAR NO RIO BRANCO

negócio mistura o ambiente de bar com a arte, tendo no segundo andar da casa, um ateliê com obras de artes e roupas a venda para o público geral. Luiza afirma que participar de feiras e trazer o trabalho de artistas locais para a decoração do empreendimento sempre foi um dos principais desejos na hora de montar o negócio. Idealizado durante a pandemia pela Luiza Carinci, empreendedora de 20 anos, o Uli Bier abriu as portas em maio de 2022 na rua Cabral, nº 291. Sendo o primeiro empreendimento da jovem, o

PUB TEMÁTICO DE ROCK AND ROLL

Nos ajudou muito a atingir outros públicos que não conhecia a banda ou casa, mas criou expectativas para virem conhecer o pub". O plano para 2023 é abrir a casa para outras manifestações artísticas, mas sem perder a essência do rock. Sixteen Station é um pub temático rock and roll que inaugurou em junho de 2022 na avenida Benjamin Constant, n°747, no bairro São João. Gabriella Crivelli Fraga e Joni são os sócios que comandam o estabelecimento. Sobre a matéria do GeraçãoE, Joni diz que "A divulgação da matéria no Jornal do Comércio foi essencial para casa. Devido à grande penetração pública do veículo.

CERVEJAS DAS GURIAS NO RIO BRANCO

cozinha integrada e cartela de vinhos, as empresárias garantem uma experiência completa, sem perder as particularidades da cervejaria. "Em 2019, já era um objetivo abrir uma nova loja, escolhemos o Rio Branco porque já temos um público que é daqui. Demoramos oito meses para escolher o lugar e acreditamos que ainda tem espaço para bastante coisa", aponta Michelle. Fernanda Nascimento e Michelle Ferraz, empreendedoras à frente da cervejaria Macuco, inauguraram o segundo espaço da marca no bairro Rio Branco. Contando com uma área interna e externa maior que o lugar de origem,

BAR INSPIRADO EM MODA NA PADRE CHAGAS

Noite das Divas, que é um dia específico para várias personalidades famosas, como Madonna e Marilyn Monroe, e conta com um cardápio de gastronomia internacional. Rolo 339 abriu no primeiro semestre deste ano e tem foco na experiência gastronômica e artística dos clientes. Localizado no bairro Moinhos de Vento, o restobar oferece a

MODERNIDADE NA CIDADE BAIXA

O próprio nome já nos desafia a se renovar, então para continuar no hype, queremos sempre trazer coisas novas e surpreender", garante. Funcionando na esquina da rua José do Patrocínio, n° 588, com a rua Luiz Afonso, o Hype CB, bar e conveniência, com suas muitas artes em grafite e luzes neon, nasceu da vontade do empreendedor John Gonçalves, 30, de modernizar.

PUB PARA VOCÊ VIAJAR SEM SAIR DO LUGAR

espaço temático de aviação de 400m² no Quarto Distrito idealizado pelo piloto ainda na ativa, Diego Araújo. Com talheres da antiga companhia brasileira, asa de um avião acrobático russo, manuais antigos, réplica de uma torre de controle (de onde os músicos tocam aos sábados), e um balcão todo composto pelas janelinhas das aeronaves. Poltronas, janelas e molde de um planador compõem o espaço do AOG Pub

BAR REABRE APÓS 12 ANOS NO BOM FIM