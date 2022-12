14 cafeterias que aproveitaram 2022 para abrir as portas

COPACABANA PALACE EM PORTO ALEGRE

Trazendo para Porto Alegre alguns dos quitutes presentes no cardápio do famosos Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Mais Café Bistrô abriu em 2022 na rua Felicissimo de Azevedo, nº 146. "A matéria foi super importante no sentido de divulgar nosso negócio e firmar nossos ideais para o público e deu um crédito para a comunidade, nossos vizinhos começaram a nos conhecer. Também foi bem positiva para meu companheiro de negócio, já que esse é o primeiro empreendimento dele, desde que voltou da Europa, foi bem importante para termos reconhecimento", comenta Flavio Borges, que toca o negócio junto com o chef Roberth Graco.

CAFÉ E SÉRIE EM NOVO ENDEREÇO

Mr. White, espaço inspirado na série Breaking Bad, abriu as portas em 2020 na Cidade Baixa, mas, em agosto deste ano, mudou de casa e se estabeleceu no limite entre os bairros Bom Fim e Independência, ocupando o número 1221 da rua Ramiro Barcelos. "Nos mudamos com a perspectiva de, com um imóvel maior, poder prestar uma melhor experiência aos nossos clientes e com a ideia de trazer novidades para a operação", conta Bruno de Souza, proprietário do negócio. "O GeraçãoE foi bem importante para nós nesse momento de transição, pois pode trazer novos clientes, principalmente na fase inicial da inauguração, pessoas que através da matéria souberam do nosso novo espaço", comenta o empreendedor.

CAFÉ E PLANTINHAS NA CIDADE BAIXA

Ginkgo reúne cafeteria e floricultura há cinco anos em Porto Alegre. Em 2022, a marca abriu um novo espaço na Cidade Baixa. "Estamos passando por um momento difícil, cheio de incertezas. O movimento não tem superado as expectativas, mas a matéria do GeraçãoE deu um grande empurrãozinho e aumentou imediatamente a vinda de novos clientes, ainda mais que o nosso Instagram foi deletado. Nós fomos salvos por vocês. Acreditamos que a partir de março movimento deve estabilizar", aponta Tiago Valente.

ANTIGUIDADES E CAFÉ

Relicário, lojinha de antiguidades e estilo, atua em várias frentes no mundo dos itens colecionáveis e da moda sustentável. Funcionando também como brechó e sebo, o local expandiu os serviços para operar como Café no final do mês de outubro e se localiza na avenida João Pessoa, n° 1003. "Abrir um negócio em 2022 foi difícil considerando o ambiente de incerteza na economia e na política. Avaliamos os últimos meses como de retomada, mas em ritmo lento, aquém do ideal. Os impactos da matéria do GeraçãoE foram positivos, gerando visibilidade e interação com potenciais clientes, destacando-se a ótima qualidade da reportagem", elogia Sergio Hoch, sócio do espaço.

GELATO COM MÚSICA

Don John Gelateria e Café, nome inspirado nos John's do mundo da música, abriu em setembro deste ano, depois de apenas cinco meses de formulação e projeto, e o empreendedor Leandro Bengochea acredita que a marca veio para ficar. "Nós percebemos que nosso produto foi bem aceito desde o começo. Tivemos bastante visitas depois do GE, pessoas que foram conhecer a loja, depois da matéria. Não só foi ótimo como exposição de marca, mas trouxe pessoas direto para loja", afirma.

É HORA DE DAR TCHAU

Morada Café é um negócio que já nasceu abraçando seu fim. Desde o começo, em maio deste ano, os proprietários viram a oportunidade de operar a cafeteria como uma forma de angariar experiência no segmento. "Somos em 3 sócios, nenhum tinha experiência na área, abrir um negócio foi perrengue e tretas, mas o ano tá acabando e seguimos juntos. Aprendendo na prática. Como o café nasceu com a ideia de ser temporário, vamos encerrar as atividades no final do mês de janeiro", explica Elin Godois, sócia do espaço.

CASA MAL-ASSOMBRADA COM CAFÉ E CULTURA

Porto Alegre Mal Assombrada, primeiro turismo macabro da capital gaúcha e o segundo do Brasil, explora, desde 2019, a história oculta da cidade. A iniciativa é do músico André Neto e da fotógrafa Martina Mombelli, que abriram juntos, em agosto deste ano, a Casa Mal-Assombrada, na rua Cel. Fernando Machado, nº 513, oferecendo atividades culturais, livros temáticos e café.

CASAL ABRE CAFETERIA NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA

Isabela Carvalho e Francisco Siviero montaram o Espaço Valori em abril de 2022, na avenida Independência, n° 1183. O local conta com as tradicionais tortas da marca, como a banoffe. O negócio possui duas operações, uma no Vila Flores e outra no Quarto Distrito. No espaço, há uma lojinha co produtos de negócios parceiros, como a Baden Torrefação e Magian Cacau, e próprios, como as granolas, que são feitas na casa. O principal objetivo desse ambiente é exaltar a participação de todos que fizeram parte da construção do empreendimento.

CAFETERIA INSPIRADA NA SERRA GAÚCHA

Sanpê Coffee , cafeteria que aposta no modelo takeaway, se inspirou no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. Localizada na avenida Plínio Brasil Milano, nº 243. O negócio foi desenvolvido por Tiago Fiamenghi e Thedson Cunha, que cuida da parte administrativa do empreendimento. “Muitas pessoas vieram até o espaço depois da matéria, tanto quando ela saiu no digital quanto no impresso, nesses dois momentos percebemos o acréscimo que novos clientes que não conheciam o negócio que se programaram para conhecer depois da matéria”, comenta Tiago. Os sócios vão abrir no final de janeiro uma nova unidade do café, em Gramado, na Serra Gaúcha.

PRIMEIRA CAFETERIA DO PROJETO ROASTELIER BY NESCAFÉ DO ESTADO

Localizado na rua Anita Garibaldi, n°694, o Montserrat Caffee tem uma ambientação direcionada ao público do bairro. Comandado pela jornalista Rubiane Adams e pelo engenheiro agrônomo Pedro Affonso, o diferencial do espaço é a torrefação do produto ser feita na própria loja. O cliente pode escolher o nível da torra dos grãos de café, que são divididos entre torra leve, média e intensa, e também pode levar para casa.

CAFETERIA INSPIRADA NO TIM MAIA ABRE NO CENTRO HISTÓRICO

Félix Zucco é o nome por trás do Síndico Torra e Café, cafeteria que surgiu da memória dos balcões das rodoviárias e botecos. Fazendo uma homenagem ao cantor Tim Maia, o empreendimento oferece cafés especiais, torrados na casa, que fica na rua dos Andradas, nº 419. Félix é fotojornalista e o desejo de abrir o próprio negócio veio da vontade de experimentar novas atividades.

PRIMEIRA WAFFLERIA ERÓTICA DO RIO GRANDE DO SUL

Gabriel Leonardo Santo e João Pedro Machado, abriram em 2022, a BAHxaria, que oferece os quitutes famosos dos Estados Unidos com formatos diferenciados. O negócio fica na rua Sarmento Leite, nº 921, na Cidade Baixa, e funciona de maneira pegue e leve, com 10 opções de sabores no cardápio.

CAFETERIA SE INSPIRA NA CULTURA A GASTRONOMIA DA ÍNDIA

O gaúcho Fernando Oliveira viajou para cidade de Jamnagar, no estado de Gujarat, na Índia, e se apaixonou pelo lugar, foi esse amor que o motivou a abrir um negócio que leva no Gujarat Café cardápio e na decoração, referências ao país. O empreendimento compõe a Faculdade Escola de Ayurveda (FAESDA), negócio que Fernando comenda desde 2013.

CAFÉ INSPIRADO EM COPACABANA