Restaurantes e hamburguerias que inauguraram em 2022 em Porto Alegre

HAMBURGUERIA TEMÁTICA DO CHAVES

novo ponto de encontro em Porto Alegre neste ano. O número 208 da avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Simch, no bairro Sarandi, passou a acomodar a Os amantes da turma do Chaves ganharam umem Porto Alegre neste ano. O número 208 da avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Simch, no bairro Sarandi, passou a acomodar a Hamburgueria do Chaves , espaço temático inspirado no programa mexicano. O negócio inaugurou no mês de abril e passou pelas páginas do GeraçãoE em setembro. "Muitos clientes vieram de longe para conhecer por causa da matéria, o feedback foi muito positivo", compartilha Daniel Dubow da Silva, empreendedor à frente do local.

HAMBURGUERIA DE CRIPTOMOEDAS

enorme impulso midiático e somos imensamente gratos", admite o empreendedor, que já tem planos para o negócio, localizado na Cidade Baixa, em 2023. "Pretendemos investir mais na temática cripto, nos encontros de nosso clube de empreendedorismo e realizar palestras sobre o universo Blockchain", adianta. Buscando unir gastronomia, lazer e informação em um mesmo ambiente, o empreendedor Max William Rogowski abriu, em junho deste ano, a Mr. Dem , hamburgueria temática que trata de forma lúdica sobre o setor de ativos virtuais protegidos por criptografia. "A matéria do GeraçãoE foi linda, ganhamos ume somos imensamente gratos", admite o empreendedor, que já tem planos para o negócio, localizado na Cidade Baixa, em 2023. "Pretendemos investir mais na temática cripto, nos encontros de nosso clube de empreendedorismo e realizar palestras sobre o universo Blockchain", adianta.

MASSAS VEGANAS NO BOM FIM

Abrir um negócio em 2022 foi bem desafiador , principalmente com a questão da pandemia ainda um pouco incerta. Na verdade, depois de seis meses abertos, ainda temos adaptações em andamento", comenta Camila, garantindo que o público foi e segue sendo bastante receptivo com a proposta do espaço. "Estamos muito contentes em termos conseguido prosperar durante a pandemia e ainda conquistarmos o prêmio da revista Sabores do Sul como Melhor Cozinha Vegana de Porto Alegre de 2022, nossa projeção e maior desafio para o próximo ano é manter a qualidade e atingir mais pessoas com a nossa proposta", enxerga a empreendedora. Rocco Trattoria Vegana é um espaço italiano que abriu as portas em maio no bairro Bom Fim. O negócio foi idealizado pelo casal Camila Langbeck e Carlos Augusto Pakulski, e tem colhido bons frutos desde que abriu as portas. ", principalmente com a questão da pandemia ainda um pouco incerta. Na verdade, depois de seis meses abertos, ainda temos adaptações em andamento", comenta Camila, garantindo que o público foi e segue sendo bastante receptivo com a proposta do espaço. "Estamos muito contentes em termos conseguido prosperar durante a pandemia e ainda conquistarmos o prêmio da revista Sabores do Sul como Melhor Cozinha Vegana de Porto Alegre de 2022, nossa projeção e maior desafio para o próximo ano é manter a qualidade e atingir mais pessoas com a nossa proposta", enxerga a empreendedora.

COMIDA TÍPICA DOS EUA

A projeção para 2023 é dar um foco no presencial . As pessoas estão retomando de verdade agora depois de tanto tempo enclausuradas e nós estamos focando de novo na experiência do cliente nos pontos físicos”, aponta Jonathan Heit Câmara, sócio-diretor da marca. Markt American Food é uma operação gaúcha de comida estadunidense já consolidada na Capital. Contando com oito unidades, o espaço, que abriu no mês de setembro, fica na rua Cabral, n° 281, do Rio Branco. “O impacto da matéria foi bastante positivo, tivemos muito retorno de conhecidos que leram, ajuda muito na credibilidade com relação ao negócio.. As pessoas estão retomando de verdade agora depois de tanto tempo enclausuradas e nós estamos focando de novo na experiência do cliente nos pontos físicos”, aponta Jonathan Heit Câmara, sócio-diretor da marca.

FAMÍLIA CHINESA COMANDA RESTAURANTE COM CULINÁRIA ORIENTAL

culinária 100% tradicional chinesa . O negócio, localizado na avenida Independência, nº 1.211, na Galeria Moinhos de Vento, passou pelo GeraçãoE em julho deste ano, e rendeu bons frutos para a família, que chegou a lotar a galeria com os seus clientes após a publicação da matéria. Desde os insumos até as preparações dos pratos, o Shimu Sabores , comandado pela família Li, pretende oferecer uma. O negócio, localizado na avenida Independência, nº 1.211, na Galeria Moinhos de Vento, passou pelo GeraçãoE em julho deste ano, e rendeu bons frutos para a família, que chegou a lotar a galeria com os seus clientes após a publicação da matéria.

EMPREENDEDOR APOSTA EM SUSHI DE OURO 4K

Yamamoto Japanese Cuisine ganhou uma nova unidade, na rua José Antonio Aranha, nº 85, no bairro Três Figueiras. Tocado por Mauricio Monteiro, de 21 anos, o lugar aposta em um cardápio com elementos da cultura japonesa misturados com outros ingredientes, como os sushis com gorgonzola, pasta de queijo brie e folhas de ouro 24k. O empreendimento abriu as portas em agosto de 2022 e conta com o salão principal e um espaço especial para a realização de happy hour.

CHURRASCARIA COM BALCÃO DE MÁRMORE

Todos os pratos do cardápio possuem alguma característica que passe pela defumação , incluindo as sobremesas. Apaixonado por churrasco, Tomás Bello, junto com os sócios Fernando Chima e Felipe Tomazi, desenvolveram um negócio que busca trazer modernidade para esse aspecto tão marcante da cultura gaúcha. O restaurante Fogo abriu em setembro de 2022 e tem a proposta de ser um espaço sem mesas, apenas um grande balcão de mármore iluminado com uma churrasqueira no meio., incluindo as sobremesas.

RESTAURANTE COM BOLICHE NA RESTINGA

se transformar em um bar no período da noite , com drinks, um cardápio de petiscos, como iscas de filá e batata frita, e uma pista de boliche. O empreendedor explica que enxerga uma ótima oportunidade no bairro para construir um negócio e que já recebeu muitos feedbacks sobre a necessidade de um lugar de lazer e entretenimento na região. Francinei Bonatto apostou no novo shopping do bairro Restinga para abrir o novo negócio, o Amuleto , que opera como um restaurante durante o dia e pretende, com drinks, um cardápio de petiscos, como iscas de filá e batata frita, e uma pista de boliche. O empreendedor explica que enxerga uma ótima oportunidade no bairro para construir um negócio e que já recebeu muitos feedbacks sobre a necessidade de um lugar de lazer e entretenimento na região.

CASAL MONTA PIZZARIA DE ESTILO NAPOLETANA

O casal Aline Kropidlofscky e Igor Henrique Rodrigues sempre teve o sonho de empreender na Capital, e foi em maio de 2022 que essa vontade se concretizou, com o nascimento na Grani Pizzaria , localizada rua Cabral, nº 380. O lugar oferece 20 sabores de pizzas no estilo napoletana feitas a mão, desses, sendo 12 vegetarianas e tendo quatro opções veganas no cardápio. O negócio, que vai receber uma expansão em 2023, apareceu nas páginas do GeraçãoE e os sócios comentam que a matéria trouxe um retorno positivo, levando muitas pessoas a conhecerem a pizzaria.

SMASH BURGUER NO PETRÓPOLIS

A visibilidade que o GE proporciona é muito importante para nós empreendedores , por ser um jornal local que costuma ser uma fonte de consulta para quem busca novidades na cidade", enxerga Bianca Bolzani, uma das sócias do negócio. Operando há dois anos na Zona Norte, a Butcher Burger mudou de endereço em outubro, e agora está na avenida Protásio Alves, n° 2537. ", por ser um jornal local que costuma ser uma fonte de consulta para quem busca novidades na cidade", enxerga Bianca Bolzani, uma das sócias do negócio.

