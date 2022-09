Hamburgueria temática do Chaves é novidade em Porto Alegre

Os amantes de um dos seriados que fez - e ainda faz - grande sucesso no País, tem um novo ponto de encontro. O número 208 da avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Simch, no bairro Sarandi, agora acomoda a Hamburgueria do Chaves, espaço temático inspirado no programa mexicano.

Após trabalhar durante anos no setor supermercadista, Daniel Dubow da Silva, 39 anos, uniu a experiência empreendendo com a paixão pelo seriado e abriu o negócio em abril deste ano. “Queria ter uma hamburgueria e queria que fosse diferente. Conversando com a minha esposa, ela sugeriu que fosse do Chaves, já que estou sempre assistindo, e fez todo sentido”, lembra Daniel.

Antes de montar o cardápio, a missão foi visitar várias hamburguerias e provar diferentes sabores. “Cada hambúrguer aqui, além de ser temático, tem sua própria peculiaridade”, revela o empreendedor. Cada item do cardápio leva o nome de um personagem diferente , como a Bruxa do 71, que acompanha Doritos e guacamole, e o Kiko, carro-chefe da casa, que leva bacon e onions rings.

Com a proposta de ser um negócio pequeno e intimista, o empreendedor conta que vem sendo muito acolhido e bem recebido pelo público. “As pessoas vem aqui, colocam os chapéus que temos à disposição e tiram fotos, comem um bom lanche, está sendo muito bacana”, celebra.

Além dos hambúrgueres, o espaço recentemente incorporou a opção de almoço, o que, de acordo com Daniel, foi o que garantiu uma estabilidade financeira. “Tenho uma venda boa na janta, mas ainda estou sentindo como vai ser, quais os melhores horários, e o almoço foi o que ofereceu essa segurança”, admite.

Com apenas três pessoas na operação, o empreendedor garante que está vivendo o que sempre quis. “Já tive uma empresa maior, com mais funcionários, mas meu sonho era ter uma operação menor, e está sendo muito bacana, estou supercontente”, diz. Sem itens doces no cardápio, Daniel comenta que possui uma parceria com o vizinho, Ogro’s doce. “Aqui não temos bala, bombom, nada. Se o cliente pede um docinho, nós já mandamos para o vizinho aqui do lado, e vice-versa, é uma parceria muito bacana”, expõe. A hamburgueria opera de segunda a sábado, das 11h às 14h e das 18h à meia-noite.