Operação gaúcha de comida norte-americana abre nova unidade no Rio Branco

A Markt American Food, operação 100% gaúcha de comida estadunidense, abriu uma nova unidade no bairro Rio Branco neste mês. Contando com oito unidades, presentes em Porto Alegre, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e São Paulo, o novo espaço fica localizado na rua Cabral, n° 281. “Nós estávamos procurando um lugar para se mudar do bairro Auxiliadora já fazia oito meses. Foi quando a gente viu o especial do bairro Rio Branco do GeraçãoE e vimos que era um lugar bem legal, então decidimos procurar aqui ”, lembra Jonathan Heit Câmara, sócio-diretor da marca.

Com muitos elogios direcionados ao bairro, o sócio conta que a recepção está sendo a melhor possível. “Nós encontramos aqui um público muito bom de trabalhar. Além do grande fluxo de gente, é um público de bairro que tem a ver com o nosso tipo de comunicação, que é mais informal e descolada”, afirma.

Trazendo um formato de negócio de janela, onde o cliente faz o pedido e retira no mesmo lugar, o negócio é o segundo nome no quesito delivery no Rio Grande do Sul, de acordo com Jonathan. “A gente tem um grande volume de pedidos e quase oito anos de operação, então temos alguma estabilidade e crescemos muito no início da pandemia por conta do delivery”, comenta sobre o negócio, que conta, no cardápio, com itens típicos dos Estados Unidos, como hambúrgueres, saladas e nove tipos de Mac'n Cheese.

Com investimento em torno de R$ 200 mil na nova loja, a Markt American Food funciona todos os dias da semana, das 11h às 23h. Agendamentos e mais informações podem ser conferidas no site (www.rangogringo.com.br). “Nosso negócio, hoje, é bem sedimentado, a gente fez uma centralização da indústria, temos um lugar próprio que faz todos os nossos produtos, o que facilitou muito a abertura das novas unidades, a personalização. Nossos planos são expandir cada vez mais, inclusive com novas franquias”, declara o sócio.