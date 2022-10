Com um balcão de mármore ao redor do fogo, restaurante focado em assados abre em Porto Alegre

Buscando trazer modernidade para o conceito tradicional do churrasco, o Fogo, restaurante especializado em carnes, abriu há um mês na Capital. O espaço aposta em um formato sem mesas no salão, contando apenas com um grande balcão de mármore luminoso envolta de uma churrasqueira. Tomás Bello é o fundador do estabelecimento, que toca ao lado dos sócios Fernando Chima e Felipe Tomazi.

Jornalista de formação, Tomás passou mais de 20 anos atuando apenas na área da comunicação, mas sempre teve o desejo de empreender no setor da gastronomia. “Fazia várias anotações de possíveis negócios, e, durante a pandemia, decidi me dedicar a tirar uma dessas ideias do papel, mas o Fogo não era uma delas”, lembra. Apaixonado por churrasco, o sócio afirma que o conceito do negócio surgiu de maneira espontânea, enquanto cozinhava em casa com a esposa. “Pensei em fazer um lugar que resgatasse a origem do assado e trouxesse um pouco da informalidade, da conexão de que temos em casa”, explica.

No início, o nome do restaurante seria Balcão, mas, posteriormente, Tomás decidiu mudar para Fogo, porque, segundo ele, o fogo é o elemento principal do lugar . Com um investimento de R$ 1 milhão, o negócio inaugurou com uma noite para convidados especiais, amigos e parceiros do estabelecimento. Com uma arquitetura industrial, o espaço possui um cardápio focado na churrasqueira, todas as carnes, legumes, doces e drinks possuem ingredientes defumados .

O salão conta apenas com um balcão de mármore branco e bancos espalhados ao seu redor . Tomás conta que é divertido ver as pessoas, que não se conhecem, conversando por estarem sentadas lado a lado. “A receptividade tem sido melhor que o esperado. Para falar a verdade, na primeira semana o restaurante já tinha um movimento legal, tanto aqui como nas redes sociais”, afirma.

O projeto ainda não está totalmente finalizado, o restaurante irá abrir um espaço dedicado para reservas e eventos, com capacidade para 14 pessoas, que seguirá o mesmo conceito do salão principal. Além dos pratos, o Fogo também vende os produtos utilizados na cozinha, como as carnes, farofas e temperos. O empreendedor fala que decidiram vender os itens porque o objetivo do restaurante é fazer com que as pessoas se sintam comendo em casa com os amigos, sendo assim, eles querem dar a oportunidade dos clientes cozinharem da mesma forma em suas residências. “O assado, originalmente, surgiu assim: o fogo, no meio do campo, as pessoas juntas. Era um momento para elas sentaram e conviverem em uma comunidade, se unirem e construírem uma relação humana. Meu objetivo com o projeto é esse, é fazer do fogo um meio de transformar as pessoas, é elas saírem daqui diferente de como entraram”, exp lica Tomás.

O restaurante está localizado na rua Marques do Pombal, nº 1127, e funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 23h. No sábado, a casa opera das 12h às 23h e no domingo, das 12h às 18h.