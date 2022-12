Café tem decoração e cardápio inspirado na gastronomia indiana em Porto Alegre

Há cerca de cinco anos, o gaúcho Fernando Oliveira, 38 anos, mudou-se para a cidade de Jamnagar, no estado de Gujarat, na Índia, para estudar mais sobre a ayurveda, medicina alternativa tradicional do país. Lá, desenvolveu um amor pela cultura e gastronomia da região, e decidiu trazer um pouco dela para o Brasil. Em 2022 abriu, ao lado da esposa Vanessa, o Gujarat Café, espaço que leva o nome do estado em que se conheceram.

Compondo o ecossistema da Faculdade Escola de Ayurveda (FAESDA), negócio que Fernando comanda desde 2013, o objetivo do café é homenagear o local onde o empreendedor vive, além de servir como suporte enquanto as aulas ocorrem em formato online, já que é aberto para o público em geral, não apenas para estudantes. "Recebemos muitos vizinhos aqui do bairro, a comunidade como um todo abraçou a proposta, as pessoas vem aqui com os pets tomar um cafézinho e passar o tempo", comenta Cláudia Letícia de Oliveira, gerente do local.

O destaque do cardápio, de acordo com Fernando, é o Masala Chai. "Todos devem lembrar da novela Caminho das Índias, onde eles falavam toda hora em se reunir para tomar um chai. É uma bebida típica e muito comum aqui na Índia", explica Fernando, que atualmente mora no país. A bebida custa R$ 10,00 e leva na receita leite, chá preto, açúcar e especiarias como gengibre, cardamomo, cravo, canela e anis estrelado. "Temos o tradicional para aqueles que querem só tomar um café no dia a dia, mas, para quem quer ter contato com a cultura indiana, não pode deixar de provar o Chai ", declara. "A Cláudia recebeu treinamento da chef Jyoti, dona da receita, então ele é produzido de forma autêntica. A experiência que tu terás provando ele no café é a mesma que tu terias em qualquer lugar da índia", afirma o empreendedor, que vem ao Brasil duas vezes por ano.

Apesar do espaço contemplar a culinária indiana, Cláudia reforça que muitos pratos foram "abrasileirados" para atrair mais público. "É uma alimentação saudável, sem nada de carne, com essa pegada dos temperos e especiarias. É muito nichado, então, para abraçar mais pessoas, também temos outras opções, como o pão de queijo, que é clássico", diz. A música do local limita-se apenas a bandas e artistas indianos.

Comandando seu primeiro empreendimento de gastronomia, Fernando garante estar muito satisfeito com o rumo que o negócio está tomando. "A experiência está sendo ótima, principalmente por poder promover a cultura indiana, o lugar que vivemos", expõe. O espaço fica na rua Eudoro Berlink, nº 865, em Porto Alegre.