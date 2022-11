Antiquário completa um ano em Porto Alegre e agrega cafeteria na operação

O Relicário, espaço de antiguidades e estilo, atua em várias frentes no mundo dos itens colecionáveis e da moda sustentável. Funcionando também como brechó e sebo, o local expandiu os serviços para operar como Café no final do mês de outubro e se localiza na avenida João Pessoa, n° 1003. A loja é comandada por Silvana Fiorin, 51 anos, e sua família. Júlia, sua filha, fica nas finanças e nas redes sociais, Francisco, seu genro, é barista e Sérgio, seu marido, ajuda na parte criativa e escolhe as músicas, entre mpb e jazz, que tocam no espaço.

Silvana, antes de trabalhar com o antiquário, que já era a ocupação de seu pai, era bailarina clássica e relembra que sua atividade como restauradora de lustres começou quando precisou ficar em casa depois de uma torção no pé. “Fiquei oito meses sem poder dançar, tinha uns 20 anos e ler já estava cansativo, assistir televisão já estava cansativo, então pedi para o meu irmão trazer um lustre da loja para eu limpar, ter alguma atividade manual. Foi assim que eu comecei a atuar com restauração de lustres, que é a minha paixão”, afirma.

O pai de Silvana, Luiz Fiorin, um entusiasta dos colecionáveis, foi também um dos pioneiros no Brique da Redenção, espaço hoje ocupado pela filha todos os fins de semana. “Já tive vários antiquários, agora só tenho este aqui. Em uma ocasião eu ganhei um acervo de DVD’s, CD’s e LP’s de uma cliente que não tinha interesse nos produtos e não sabia o que fazer com eles, eu me encantei com o material. Os clientes que vem atrás dessa mídia física são colecionadores e passam horas escolhendo o que gostariam de levar. Eles começaram a sugerir que tivesse um café aqui dentro, mas eu não podia ter mais uma atividade, isso aconteceu no começo do empreendimento e eu fiquei com essa ideia na cabeça”, conta a empreendedora.

Foi quando, há cerca de cinco meses, o genro dela, Francisco, estava ajudando na loja e contou que sonhou com um café dentro do negócio. “Isso foi antes de eu contar para ele que tinha essa ideia. Então cheguei com ele e com a minha filha e perguntei se eles topavam montar um café. Começamos em maio esse processo e em setembro já estava tudo pronto. Fizemos um investimento de cerca de R$ 60 mil, a maior parte de como ficou tudo foi nós mesmos que fizemos”, relembra. “Contamos isso do sonho e parece até brincadeira, mas eu cheguei muito animado para contar para ela, e eu estou apaixonado pelo café e por tudo que estamos fazendo aqui”, diverte-se Francisco.

Com toda a ambientação pensada para lembrar o conforto de casa de vó, o antiquário pretende ser um lugar onde os clientes se sintam abraçados. “Ainda estamos em processo de aprendizado nessa área de cafeteria, nós estudamos, fizemos cursos e ainda estamos aprendendo. A ideia do café é que dê saudade, é que a pessoa entre e lembre das coisas que tinham na casa da avó ou de uma tia querida ”, explica Silvana. Focados em produtos locais e produção artesanal, O Relicário Café oferece um cardápio variado, com os sabores clássicos e produtos autorais, como o delicado Mini Bolo da Vovó. “Nós queremos apresentar algo autêntico e familiar, que lembre o passado”, aponta.

Contando com uma equipe de oito pessoas, o local funciona de terça à sexta-feira, das 13h às 20h e sábado e domingo das 10h às 20h. “A energia que precisa pairar aqui, eu digo sempre, é uma energia positiva, gostosa. É preciso amar cada pedacinho daqui. Muitos dos nossos clientes contam que conseguem sentir. Lembro de um que falou que era como um oásis, que dava vontade de ficar morando”, diz entre sorrisos.