Com foco na modernidade, novo bar ocupa o espaço do antigo Boteco Tchê, na Cidade Baixa

Funcionando há três meses na esquina da rua José do Patrocínio, n° 588, com a rua Luiz Afonso, o Hype CB, bar e conveniência, com suas muitas artes em grafite e luzes neon, nasceu da vontade do empreendedor John Gonçalves, 30, de modernizar.

O espaço, que antes era o Boteco Tchê, onde John era sócio, foi reformulado, e a nova marca foi criada depois do empreendedor notar uma queda de circulação de pessoas na região. “Trabalho aqui há 10 anos e vi que a marca antiga já estava muito desgastada, então aproveitei a pandemia, fechei o espaço e mudei a proposta. Agora, atraímos as pessoas para um esquenta com a lojinha de conveniência e damos a oportunidade para elas curtirem uma festinha aqui dentro”, e xplica John.

Com a ajuda de Rafael Mattos, gerente do local, e sua irmã Evelin Gonçalves, o empreendedor conta que a comunicação da marca foi um dos pontos principais na mudança da proposta do espaço. “O próprio nome já nos desafia a se renovar, então para continuar no hype, queremos sempre trazer coisas novas e surpreender. Hoje, quando tem alguma reclamação, é em um tom muito mais de ajudar do que outra coisa, a galera abraçou muito a ideia”, enxerga Rafael.

Tendo planos de expandir, John espera trazer, para o próximo ano, peças personalizadas com o nome da operação, como camisas, chapéus e óculos. “ Nós focamos em crescer, acessar mais faixas etárias e tribos, queríamos que todo o público da CB se sentisse à vontade no bar . É tudo novo agora, está sendo muito bom. As pessoas não sabem que nós viemos de outro bar, eles acham que estamos aqui só a três meses, mas temos uma bagagem de 10 anos”, diverte-se o empreendedor.

Contando com 35 funcionários no local, a reformulação da marca e dos dois andares do espaço teve R$ 1 milhão e meio de investimento. O empresário acredita conseguir o retorno em até um ano e meio de operação. “Nós percebemos que o conceito que trazemos no Hype CB está muito acima dos bares aqui do entorno. Inclusive, é um dos nossos objetivos fazer com que quem empreende aqui na Cidade Baixa veja que pode fazer melhor, que podemos reformular o bairro. Quando um cresce, os outros sentem pressão para crescer e isso ajuda todo mundo”, acredita.

A loja de conveniências é um espaço de entrada gratuita e funciona de quarta-feira à domingo, das 17h às 3h, e a casa de festa atua com entrada paga (valores disponíveis no Instagram @hypecb), também de quarta à domingo, das 23h às 5h.